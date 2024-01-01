علي إسماعيل ينضم لفريق عمل فيلم الواحة

أعلن الفنان علي اسماعيل عن انضمامه لأبطال فيلم “الواحة”، الذي من المنتظر بدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وأكدت علي اسماعيل انه سيقدم دور فتي بدوي ، يتعرض للعديد من المهاطر التي تجعله يدخل في الكثير من المشكلات .

فيلم “الواحة” يتم تصويره في صحراء الصعيد، ويدور حول عـدة قصص عن مشاكل المجتمع وقصص واقعية فى البدو، حيث ستكون له نظرة مختلفة حول المشاكل المجتمعية بالبدو.

كما يستهدف الفيلم التعريف بأمازيغ سيوة، من حيث نشأتهم، واستقرارهم في واحة سيوة غرب مصر، وحياتهم البدائية البسيطة التي لا يزالون متمسكين بها، وكذا لغتهم الفريدة وكيف حافظوا عليها في ظل العولمة والتطور التكنولوجي.

كما يبرز الفيلم عاداتهم وتقاليدهم وبخاصة في المناسبات والأعياد الخاصة بهم، وأسرار الترابط بينهم وأعرافهم السائدة فيما بينهم.