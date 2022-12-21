على عكس موقف الفنانة نانسي عجرم .. موقف حمادة هلال لحظة أذان المغرب وهو يغني على المسرح صدم جمهوره

كانت الفنانة نانسي عجرم في حفل في ختام مهرجان “ميدل بيست”، في العاصمة السعودية الرياض، وكان من المفترض أن تقوم بغناء خمس أغاني خلال الحفل، ولكنها قامت بغناء أغنيتين فقط ومن ثم أوقفت الغناء ونزلت من المسرح.

وأثار توقف الفنانة نانسي عجرم، ونزولها من المسرح بعد أن أدت أغنيتين فقط حالة من الجدل بين الجمهور المتواجد، وتساءل البعض عن السبب في ذلك.

وبعد دقائق صعدت نانسي إلى المسرح مرة أخرى، ولكنها أوضحت للجمهور ماذا حدث، وأنها أوقفت الحفل احتراما لأذان العشاء حسب توقيت السعودية، واحترمها الجمهور السعودي والعربي لهذا الموقف.

موقف حمادة هلال أثناء الأذان

وفي نفس الموقف وجد الفنان حمادة هلال منذ أربعة سنوات كان آذان المغرب بحفل أقامه في جامعة المنصورة، ولكن لم يتوقف حمادة هلال عن الغناء أثناء رفع الأذان.

وانتشر تسجيل فيديو من الحفل يوضح غناء حمادة هلال أثناء رفع الأذان، ولكن قال من حوله أن الفيديو مفبرك وغير حقيقي، وهو فقط لوقوع حمادة هلال.