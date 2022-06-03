فيديو.. طالبة كويتية “علموا أولادكم أن #فلسطين محتلة”، جنود الاحتلال يعتقلون “طفلة” بالخليل، ومُجندة صهيونية تبكي “خوفاً من عزة”

مع تصاعد المواجهات والإستفزازات الصهيونية في القدس والمسجد الأقصى وثَّّقت مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من المواقف التي وصفت بـ”الكبيرة والمشرِّفة” التي كان أبطالها طفل فلسطيني صغير وفتاة كويتية، كما وثقت مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً بكاء عددٍ من المجندات في جيش الاحتلال الصهيوني خوفاً من غزة واعتقال جنود الاحتلال لطفلة فلسطينية صغيرة.

طفل ينتزع علم الاحتلال رفضاً لرفعه في القدس

حيث وثَّق مقطع فيديو متداول رفض أحد الأطفال في فلسطين المحتلة رفع العلم الصهيوني في القدس، حيث تمكَّن الطفل المقدسي من انتزاع علم الاحتلال الصهيوني من أحد المستوطنين في منطقة باب العامود مساء أمس الخميس.

تغطية صحفية: “طفل مقدسي ينزع علم الاحــــتـــ.ــلال من مستوطن رفعه في منطقة باب العامود مساء اليوم”. pic.twitter.com/nzsEPY9oDx — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 2, 2022

علموا أولادكم أن #فلسطين محتلة

وعبَّرت الطالبة الكويتية نورة غازي عن دعمها الكامل للقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، وخاطبت “غازي” في كلمة لها خلال حفل تخرجِّها من أكاديمية الإبداع الأمريكية، جميع الآباء وأولياء الأمور بالقول “علموا أولادكم أن #فلسطين محتلة وأن #المسجد_الأقصى أسير، وأنَّه لا حياء في قضايا الظُلم، فإما أن تنصر المظلوم أو تصفق للظالم”.

وأكَّدت الطالبة الكويتية أنَّها تختار أن تنصر المظلوم، وتوجَّهت لأولئك الذين يقولون بأنه لا أهمية لهذا الرأي، بالقول” رأينا مهم ومهم ومهم، لأنَّه موقف سنحاسب عليه أمام الله تعالى” حسب وصفها.

طالبة كويتية في حفل التخرج: علموا أولادكم أن #فلسطين محتلة وأن #المسجد_الأقصى أسير pic.twitter.com/s4ibFHloN5 — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 2, 2022

جنود الاحتلال الصهيوني يعتقلون الطفلة سلوى بالخليل

يأتي ذلك فيما وثَّق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتقال جنود الاحتلال الصهيوني للطفلة سلوى التي تبلغ من العمر 12 عاماً من أمام منزلها في الخليل، بزعم أنَّ أحد المستوطنين الصهاينة شاهد سكيناً على الأرض في المكان الذي كانت تلعب فيه مع أختها زينب، كما وثَّق الفيديو صمود الطفلة زينب “11 عاماً” والتي طالبت جنود الاحتلال باعتقالها بدلاً من أختها.

-زينب: “خدوني بدل أختي”..

سلوى 12 سنة، زينب أختها 11 سنة، كانوا بيلعبوا باب دارهم بالخليل، أجتهم قوة عسكرية ميشان تعتقل سلوى، والتهمة إنه مستوطن شاف جنبها سكينة على الأرض.

وبالنهاية اعتقلوها.. جد اعتقلوها.

هنا #الخليل pic.twitter.com/OZ4clWXlIx — Najwan Simri نجوان سمري (@SimriNajwan) June 2, 2022

مجندة في جيش الاحتلال “أخاف من غزة”

كما سخرت إحدى مجندات الجيش الصهيوني من زميلتها عبر التقاط فيديو يوثق حالة الرعب التي عانت منها بعد أن تلقت خبر فرزها للعمل ضمن “فرقة غزة” حيث صرخت قائلة “أخاف من غزة .. أخاف من الحرب”

“أخاف من غزة” بكاء وصراخ مجندات في الجيش الإسرائيلي بعد فرزهن للعمل ضمن “فرقة غزة”. pic.twitter.com/i0cHlYVy8j — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) June 2, 2022

يذكر أن الفتى الفلسطيني #عودة_محمد_عودة كان قد ارتقى شهيداً برصاص جيش الاحتلال غربي #رام_الله، وسط #الضفة الغربية المحتلة أمس الخميس ليكون الشهيد الرابع خلال 24 ساعة.