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فيديو.. طالبة كويتية “علموا أولادكم أن #فلسطين محتلة”، جنود الاحتلال يعتقلون “طفلة” بالخليل، ومُجندة صهيونية تبكي “خوفاً من عزة”

محمد خير الحوراني

مع تصاعد المواجهات والإستفزازات الصهيونية في القدس والمسجد الأقصى وثَّّقت مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من المواقف التي وصفت بـ”الكبيرة والمشرِّفة” التي كان أبطالها طفل فلسطيني صغير وفتاة كويتية، كما وثقت مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً بكاء عددٍ من المجندات في جيش الاحتلال الصهيوني خوفاً من غزة واعتقال جنود الاحتلال لطفلة فلسطينية صغيرة.

علموا أولادكم أن #فلسطين محتلة

طفل ينتزع علم الاحتلال رفضاً لرفعه في القدس

حيث وثَّق مقطع فيديو متداول رفض أحد الأطفال في فلسطين المحتلة رفع العلم الصهيوني في القدس، حيث تمكَّن الطفل المقدسي من انتزاع علم الاحتلال الصهيوني من أحد المستوطنين في منطقة باب العامود مساء أمس الخميس.

علموا أولادكم أن #فلسطين محتلة

وعبَّرت الطالبة الكويتية نورة غازي عن دعمها الكامل للقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، وخاطبت “غازي” في كلمة لها خلال حفل تخرجِّها من أكاديمية الإبداع الأمريكية، جميع الآباء وأولياء الأمور بالقول “علموا أولادكم أن #فلسطين محتلة وأن #المسجد_الأقصى أسير، وأنَّه لا حياء في قضايا الظُلم، فإما أن تنصر المظلوم أو تصفق للظالم”.

وأكَّدت الطالبة الكويتية أنَّها تختار أن تنصر المظلوم، وتوجَّهت لأولئك الذين يقولون بأنه لا أهمية لهذا الرأي، بالقول” رأينا مهم ومهم ومهم، لأنَّه موقف سنحاسب عليه أمام الله تعالى” حسب وصفها.

جنود الاحتلال الصهيوني يعتقلون الطفلة سلوى بالخليل

يأتي ذلك فيما وثَّق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتقال جنود الاحتلال الصهيوني للطفلة سلوى التي تبلغ من العمر 12 عاماً من أمام منزلها في الخليل، بزعم أنَّ أحد المستوطنين الصهاينة شاهد سكيناً على الأرض في المكان الذي كانت تلعب فيه مع أختها زينب، كما وثَّق الفيديو صمود الطفلة زينب “11 عاماً” والتي طالبت جنود الاحتلال باعتقالها بدلاً من أختها.

مجندة في جيش الاحتلال “أخاف من غزة”

كما سخرت إحدى مجندات الجيش الصهيوني من زميلتها عبر التقاط فيديو يوثق حالة الرعب التي عانت منها بعد أن تلقت خبر فرزها للعمل ضمن “فرقة غزة” حيث صرخت قائلة “أخاف من غزة .. أخاف من الحرب”

يذكر أن الفتى الفلسطيني #عودة_محمد_عودة كان قد ارتقى شهيداً برصاص جيش الاحتلال غربي #رام_الله، وسط #الضفة الغربية المحتلة أمس الخميس ليكون الشهيد الرابع خلال 24 ساعة.

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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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