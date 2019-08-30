أسعار تذاكر دريم لاند أم القيوين 2019 وعروض الأسعار Dreamland Umm Alquwain

نتابع معكم عروض دريم لاند أم القيوين 2019 أحد أجمل وأفضل الحدائق المائية في دولة الإمارات العربية المتحدة والخليج العربي والمنطقة العربية، كما ننشر أسعار تذاكر دريم لاند أم القيوين 2019 أحد أهم الأماكن السياحية في أم القيوين وأجمل الوجهات الترفيهية في الإمارات للمواطنين والمقيمين والسائحين القادمة للدولة على مدار العام، تبعد حديقة أم لقيوين المائية عن مدينة دبي 40 دقيقة فقط بالسيارة، لذا يقصدها الكثيرين يوميا، ووجبة ترفيهية وسياحية ليس لها مثيل.

عروض دريم لاند أم القيوين 2019 وأسعار التذاكر للحديقة المائية

عروض مبهرة تقدمها الحديقة المائية الأجمل في الإمارات، وعروض دريم لاند ام القيوين 2019 الجديدة وتخفيضات كبيرة على سعر التذكرة الشاملة، أسعار تذاكر دريم لاند أم القيوين من 25 أغسطس 2019 حتى 30 سبتمبر 2019 هي كالتالي:

للكبار 105 درهم بدلا من 168 درهم إماراتي.

للصغار 65 درهم بدلا من 105 درهم.

تعمل دريم لاند أم القيوين على مدار أيام الأسبوع من العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.

أقيمت دريم لاند أم القيوين على مساحة هائلة على طول شاطئ الخليج العربي بإمارة أم القيوين، وتعتبر الحديقة المائية أهم وجهة سياحية وترفيهية بالإمارة، موقف dreamland umm alquwain يتسع لعدد 2000 سيارة، توجد داخل المدينة المائية منطقة للمطاعم، تضم أهم العلامات التجارية في عالم المطاعم العالمية، كما يوجد بالحديقة المائية في أم القيوين كبائن للإيجار.