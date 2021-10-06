عرض مسلسل لعبة الحبار والقصة الكاملة للمسلسل على نتفليكس

يعتبر مسلسل لعبة الحبار من أكثر المسلسلات التي يتحدث عنها جمهور المشاهدين اليوم في جميع دول العالم، بل أنه قد وصل إلى واحد من أهم وأعلى المسلسلات مشاهدة في تاريخ الدراما العالمية، حيث وصل عدد مشاهدي الحلقات التسعة منه للجزء الأول إلى مليارات المشاهدات في 91 دولة من دول العالم، وقد لاقت الدراما الكورية هذه المرة رواجاً رهيب بمجرد أن تم عرض حلقات الجزء الأول منه، واليوم سوف نلقي الضوء على هذا العمل الدرامي، ونتحدث عن أهم وأفضل ما يميزه، وكذلك أهم المآخذ عليه، وسوف نتناول كل ذلك بالتفصيل، تابعوا معنا.

مسلسل لعبة الحبار

يعتبر مسلسل لعبة الحبار من أهم المسلسلات الكورية التي قامت شركة نتفليكس للانتاج بالتكفل بانتاجها هذا العام 2021، وما أن قامت المنصة بعرض الجزء الأول من المسلسل والذي احتوى على 9 حلقات حتى بدأ المستخدمين يتحدثون عنه، وتزيد نسب المشاهدة الخاصة به بشكل كبير جداً، وتدور أحداث الحلقات عن لعبة تقوم على مشاركة الأفراد ممن لديهم ديون كبيرة، وحالتهم المادية منحدرة، وتعرض عليهم اللعبة أن الفائز فيها سوف يحصل على مبلغ مالي ضخم جداً، يمكنه من تسديد ديونه والعيش في رخاء ونعيم، ليتفاجئ المشتركين في أول لعبة أن الألعاب عبارة عن ألعاب أطفال كانوا يلعبونها وهم صغار ولكن من يخسر يتم اقصاؤه ويقتل داخل اللعبة، ومن ينجح يكمل إلى المرحلة التالية، والتي تتكون من 6 ألعاب للفوز بالجائزة الكبرى، وتدور الأحداث في اطار درامي رائع يتخلله الكثير من التفاصيل المشوقة التي تجذبك للمشاهدة حتى آخر لقطة.

أماكن عرض مسلسل لعبة الحبار

يمكنك مشاهدة حلقات الجزء الأول من مسلسل لعبة الحبار عبر منصة نتفلكيس عبر شبكة الانترنت بشكل شرعي وقانوني مقابل اشتراك شهري، كما قامت العديد من المواقع المتخصصة في الأفلام والمسلسلات بنقل الحلقات عبر السيرفرات الخاصة بها، يمكنكم المشاهدة من خلالها.