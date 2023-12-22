عبدالفتاح البرهان: نطمئن المواطنين بأن الجيش سيقاتل لآخر جندي حتى ينعم أهل السودان بالأمن والاستقرار

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، أمس الخميس “نطمئن المواطنين بأن الجيش سيقاتل لآخر جندي، حتى ينعم أهل السودان بالأمن والاستقرار، ولن تسقط القوات المسلحة”.

البرهان- المصدر: الشرق الأوسط

وأشار البرهان في حوار نقلته الوكالة السودانية إلى أنه لابد من وقف القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، مؤكداً أن الجيش لن يوقع اتفاق سلام مُذِل ومهين للقوات المسلحة والشعب.

وأوضح البرهان أن القوات المسلحة ستظل متماسكة، وقوية،وصمام أمان للسودان، وأنها ستقضي على قوات «الدعم السريع».