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عبدالفتاح البرهان: نطمئن المواطنين بأن الجيش سيقاتل لآخر جندي حتى ينعم أهل السودان بالأمن والاستقرار

أحمد مراد

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، أمس الخميس “نطمئن المواطنين بأن الجيش سيقاتل لآخر جندي، حتى ينعم أهل السودان بالأمن والاستقرار، ولن تسقط القوات المسلحة”.

البرهان يطمئن الشعب السوداني

البرهان- المصدر: الشرق الأوسط

وأشار البرهان في حوار نقلته الوكالة السودانية إلى أنه لابد من وقف القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، مؤكداً أن الجيش لن يوقع اتفاق سلام مُذِل ومهين للقوات المسلحة والشعب.

وأوضح البرهان أن القوات المسلحة ستظل متماسكة، وقوية،وصمام أمان للسودان، وأنها ستقضي على قوات «الدعم السريع».

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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