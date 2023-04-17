شيخ ويعمل ضابط.. الإعلان عن ضبط قاتل الكويتي عبدالعزيز الزعتري

خلال الأيام القلائل المُنصرمة تداول نُشطاء التواصل الاجتماعي خبر مقتل الكويتي “عبدالعزيز الزعتري” بطل الدراجات المائية، حيث أطلق شخص مجهول الهوية النار أمام منزله على البطل الكويتي، وظلت الأقاويل تنتشر هُنا وُهناك عن سبب تِلك الحادثة، وفي الأخير تم الإعلان عن ضبط قاتل الكويتي عبدالعزيز الزعتري، وسوف نُخصص لكم هذا التقرير “عبر نجوم مصرية” لتقديم كافة التفاصيل.

مقتل عبدالعزيز الزعتري

توفي بطل سباق الدراجات المائية “الكويتي عبدالعزيز الزعتري” إثر تعرضه لطلق ناري، وتوفي عن عُمر يُناهز الـ 34 عاماً يوم الاثنين، وشُيع جثمانه وتم دفنه صباح يوم الثلاثاء في “مدافن الأموات” بالكويت، وأحد شهود العيان قد أوضح أنه قد تعرض لـ 13 طلقة اخترقت جسده، حيث قام القاتل الذي كان يستقل “وانيت أسود” بإطلاق النار عليه، حيث أوضح شاهد العيان أن “الزعتري” قد توفي أمام أعين والدته وقد فارق الحياة وهي تحتضنه.

قاتل الكويتي عبدالعزيز الزعتري شيخ ويعمل ضابط بالداخلية

بحلول يوم السبت “الرابع والعشرين” 24 من شهر رمضان 1444 هـ المُوافق “الخامس عشر” 15 من شهر نيسان / أبريل 2023 مـ تم الإعلان من قِبل الأجهزة الأمنية الكويتية بأنه تم ضبط قاتل الكويتي عبدالعزيز الزعتري، وأشارت العديد من الحسابات أن القاتل “شيخاً” ويعمل ضابطاً بوزارة الداخلية الكويتية.

توضيح وزارة الداخلية الكويتية بشأن الحادث

على سياق مُتصل أيضاً أوضحت “وزارة الداخلية الكويتية” عبر بيان قامت بالإعلان عن الآتي:

“بعد تكثيف التحريات والبحث تمكن قطاع الأمن الجنائي الكويتي من ضبط المشتبه به، وذ1لك فضلاً عن السلاح الذي تم استخدامه في مقتل مواطناً بمحافظة (مبارك الكبير)، وأحيل القاتل إلى جِهات الاختصاص لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة كافة الإجراءات القانونية تجاهه”

ومن جِهة أخرى أكدت “وزارة الداخلية الكويتية” أنه لا أحد يعلو القانون، وأن جميع رجال الأمن بكافة المناطق متأهبون ويقفون للتصدي بالمرصاد لأي من الأشخاص الذين تسول لهم أنفسهم العبث بأمن الكويت”.