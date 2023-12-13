عاصي الحلاني يحيي حفل رأس السنة في الإمارات

يحيي المطرب اللبناني عاصي الحلاني حفلاً غنائياً ضخم، ضمن احتفالات رأس السنة، داخل أحد الفنادق الكبرى بإمارة أبو ظبي بالإمارات، وذلك يوم 31 ديسمبر الجاري.

عاصي الحلاني - صورة أرشيفية

ويقدم عاصي الحلاني خلال الحفلة باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة منها: عرس قلبي، ملهوف عليك، فرصة عمر، يا طير، بحبك وبغار، طل الملك، حبيب القلب، ضحكة حبيبي، بالإضافة إلى باقة من أغاني زمن الفن الجميل.

أغنية تعرف شنو أحبك للمطرب عاصي الحلاني

وكان آخر أغنيات عاصي الحلاني أغنية تحمل اسم “تعرف شنو أحبك”، التي طرحها عبر قناته الرسمية يوتيوب، الأغنية من كلمات الشاعر فراس الحبيب، وألحان عادل العراقي، وتوزيع إليان الدبس.