عادل إمام يعود للشاشة مجددا بفيلم جديد بعد غياب 12 عام

بعد تداول أنباء مؤخرا عن عودة الفنان عادل إمام بعد غياب 12 عام بفيلم جديد، عاد اسم الفنان عادل إمام إلى الواجهة مجددا، ليتصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية، وتداولت وسائل أخبار محلية، خبر تحضير الزعيم عادل إمام منذ فترة طويلة لفيلم يعود به للسينما، يحمل اسم “الواد وأبوه”، ويجمعه بنجله الفنان محمد أمام، وهذا العمل من إخراج نجله الأخر وهو رامي إمام.

عن الفيلم

وكان المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام، أوضح في تصريحات صحفية “أن الفيلم من إنتاجه، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من التحضيرات الخاصة بالفيلم”.

كما أكد في وقت سابق، أن الزعيم متحمس جدا للعودة للسينما، لكنه لم يبين متى سيعرض الفيلم في السينمات.

عودة الزعيم مرة أخرى

يذكر أن غياب عادل أمام لـ12 عام، منذ آخر ظهور له في السينما بفيلم “زهايمر” عام 2010، حتى عاود الظهور مرة أخرى ولكن عبر شاشات الدراما التليفزيونية بمسلسل “فرقة ناجي عطا الله” عام 2012، لتتوالى أعماله التلفزيونية على مدى 10 أعوام ظهر خلالها في 8 مسلسلات من بطولته.

وتعد هذه المدة هي أطول فترة يغيب فيها عادل إمام عن السينما منذ انطلاق مسيرته في ستينيات القرن الماضي، وغاب عاما واحدا فقط عن الشاشة الفضية عام 2001، ليعود في العام التالي بفيلم “أمير الظلام” في عام 2002.

وهذه المرة يبدو أنه قد قرر العودة للسينما بعد غياب أخر عن التليفزيون استمر لمدة عامين بعد عرض آخر أعماله التليفزيونية “فالنتينو” عام 2020.