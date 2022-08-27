توفي المطرب اللبناني جورج الراسي شقيق الفنانة نادين الراسي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 27 أغسطس، في حادث سير مروع، في محافظة البقاع شرقي لبنان، جراء اصطدام سيارته بالحاجز الأسمنتي الفاصل بين اتجاهي السير بالطريق الدولي بين سوريا ولبنان. حيث كان يستقل سيارته بصحبة صديقته وتدعى زينة مقبل وفجأة اصطدمت سيارته بالرصيف على طريق عام المصنع، وتهشمت السيارة كليا. وهذا الخبر ذكره الموقع اللبناني LBC، ورحل جورج الراسي بهذا الحادث، عن عمر يناهز 42 عاما، إذ ولد المطرب اللبناني في ديسمبر عام 1980.

عاجل وفاة المطرب اللبناني جورج الراسي في حادث مأساوي

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني وشهود عيان بأن الحادث وقع في منطقة زحلة في أثناء قدوم الفنان جورج الراسي من ناحية الحدود السورية عقب إحياء حفل بدمشق، حيث اصطدم بسيارته في الحاجز الخرساني مما أدى لوفاته ووفاة سيدة أخرى بالحادث.عمل عناصر الدفاع المدني والإسعاف بمركز المصنع، نقطة حدودية بين لبنان وسوريا – على سحب الجثتين من داخل السيارة ونقلهما إلى مستشفى تعنايل العام.

نبذه عن الفنان الراحل

نشأ وتربى بعائلة فنية فوالده عازف عود شهير في الوسط الموسيقي اللبناني، وشقيقته الفنانة نادين الراسي، ودخل جورج الراسي عالم الغناء كمحترف في عمر الـ16 سنة، وتزّوج لأول مرة من سيدة خارج الوسط كانت تعمل في مجال الهندسة، ثم تزوج مرة ثانية من عارضة الأزياء جويل حاتم ، لكن لم يستمر هذا الزواج وانفصل الراسي عن جويل بعد انجابهما طفل سموه “جو”.وكان صوته مميزًا جدًا وكانت طبقة صوته وأدائه قريب من صوت الفنان جورج وسوف لدرجة انك عندما تسمع جورج الراسي تعتقد أنه صوت جورج وسوف الذي نعاه في تغريدةٍ عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر وقال: “شو هالخبر الحزين صباح اليوم، كتير بكّير يا جورج. الله يصبّر اهل الفنان جورج الراسي على هالكارثة وأهل الصبية يللي كانت برفقتو. خالص التعازي لكل محبّي جورج الراسي”. والتقى جورج الراسي عام 1995 بالملحن المشهور سمير قبطي، وأقنعت قدرات جورج سمير، ليصير الأخير منتجه الخاص، فكانت أول ثمرات هذ التعاون أغنية “مين يا حبيبي مين”. وبعدها تدرب على اليد الموسيقار شاكر الموجي حيث تمكن بالتعاون معه من إنزال البوم “حكاية” الذي كانت معظم أغانيه ملحنة من قبله.