عاجل| وظيفة شاغرة للمواطنين العمانيين في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)

أعلنت وزارة العمل بسلطنة عمان عن توافر وظيفة شاغرة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو تحت مسمى اختصاصي برامج في قطاع العلوم الطبيعية، ومن خلال تلك التقرير عبر موقعنا الرسمي نجوم مصرية سوف نوضح لكم الوظائف الشاغرة للمواطنين في عمان في منطقة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية (اليونسكو).

اشتراطات التقديم :

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل دكتوراه بمجال علوم البيئة أو علوم الأرض أو حاصل على ماجستير له صله بالعلوم الطبيعية أو درجة جامعية متقدمة في هذا المجال

كما يشترط وجود خبرة لا تقل عن سبعة سنوات في مجالات البحث والتعليم في مجال العلوم البيئية أو سبق له الاشتراك في برامج أو أنشطة لها علاقة بالأمم المتحدة أو المنظمات الدولية

أن يكون المتقدم يتقن اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة ويفضل إتقان اللغة الفرنسية نطقاً وكتابة

مميزات الوظيفة :

تمنح اليونيسكو الوظيفة بمرتب ثابت و منح آخري يتم الإعلان عنها للمتقدمين كما تمنح إجازة 30 يوم مدفوعة الأجر سنويا و ويسُمح باصطحاب العائلة إن وجدت ويتم توفير تأمين صحى على أن يكون مقر العمل في باريس بفرنسا وسيتم التواصل من خلال الإيميل وعمل المقابلة عن طريق الفيديو كونفرنس، ويمكن لمن ينطبق عليه الشروط أن يبدأ في تجهيز المستندات والتقديم بإرفاق السيرة الذاتية ونسخ من المؤهلات الدراسية وتعبئة الاستمارة المخصصة للتقديم عبر الموقع الإلكتروني “رابط التقديم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)“.

مواعيد التقديم على الوظائف المُعلن عنها

تم فتح باب التقديم على الموقع الإلكتروني لمنظمة اليونيسكو ويستمر التقديم حتى تاريخ 6 أكتوبر من العام الحالي 2021 ويمكنك الاستفسار من خلال رقم الهاتف 24345424 أو المراسلة عبر الموقع الإلكتروني أعلاه