هاشتاج العيد السبت يتصدر تويتر بعد المفاجأة التي كشفها معهد الفلك الدولي

تصدر هاشتاج العيد السبت مواقع التواصل الإجتماعي وعلى رأسها تويتر، وذلك عقب البيان الذي أصدره مركز الفلك الدولي اليوم، حيث قال معهد الفلك الدولي الذي يتخذ أبوظبي مقراً له، أن رؤية هلال شهر شوال الخميس سوف تكون غير ممكنة بالعين المجردة، وذلك في الدول العربية والإسلامية، وعليه فإنه من المحتمل أن يكون العيد يوم السبت المقبل 22 أبريل وليس الجمعة، لأن الأمر يتوقف على رؤية الهلال.

#العيد_السبت يتصدر تويتر

كما أضاف معهد الفلك الدولي أن رؤية هلال شهر شوال بالتلسكوب ستكون غير ممكنة أيضاً، وذلك في الدول العربية والإسلامية، مع استثناء بعض الأجزاء من غرب أفريقيا وذلك ابتداءاً من ليبيا، وأكد على أن الظروف الجوية الإستثنائية قد تمنع من رؤية الهلال، وأن الأمر في ظل الظروف الجوية يحتاج إلى تلسكوب دقيق جداً وراصد يكون محترف.

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هذا وقد أكدت البحوث الفلكية المصرية والسعودية على أن هلال شهر شوال سوف يولد صباح الخميس الموافق 29 رمضان، وسوف يبقى الهلال في سماء الدول العربية بعد الغروب لمدة تصل إلى 20 دقيقة.

وضمن هاشتاج العيد السبت، قام نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بتداول صورة من جريدة كويتية للدكتور صالح العجيزي رحمه الله عالم الفلك الكويتي الشهير، تفيد بأن شهر رمضان هذا العام 29 يوم وأن العيد الجمعة، وعلي أي حال فإن الرؤية الشرعية للهلال في جميع الدول العربية هي التي ستحسم الأمر، وذلك مثل المحكمة العليا في السعودية ودار الإفتاء المصرية.