عاجل| نواب كويتيون: علاقتنا بالحكومة مربوطة بالتزامها بالإصلاح ومحاربة الفساد

قال النائب أسامة الشاهين عضو مجلس الأمة الكويتي، بأن التزام الشريعة الإسلامية، وحماية المرأة هو عنوان رئيسي لدينا، وأن ما حققه الاستجواب الخاص بوزير الدفاع حمد جابر العلي من وقف لقرار الدفعة والتزام الوزير باتباع الرأي الشرعي تجاهها أيا كان اتجاه الفتوى أو ضوابطها سابقة تنفيذية حميدة نتابعها ونشجعها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده النواب د. حمد المطر ، وعبد العزيز الصقعبي، ومحمد الحويلة، وأسامة الشاهين بمجلس الأمة الكويتي عصر اليوم الخميس الموافق ٢٠ يناير ٢٠٢٢.

مسمار أخير في نعش الرهن العقاري

وتقدم النواب الأربعة خلال المؤتمر الصحفي في مجلس الأمة بعقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء لتوفير السيولة لبنك الائتمان تسبق جلسة التصويت على طرح الثقة ب24 ساعة.

وأشار الشاهين أن هذه الجلسة الخاصة، والتي يدعون إليها الثلاثاء، هي لوضع مسمار أخير فيما أسماه “نعش الرهن العقاري”، وذلك بمفهومه التجاري، وكذلك إعادة صندوق التنمية الكويتي لمساره الوطني، وأولوياته المحلية، وتوفير السيولة لبنك الائتمان، وذلك لتصدر أذونات البنك لآلاف الكويتين والكويتيات.

حل القضية الإسكانية معيار هام للتعاون او المحاسبة

وقال الشاهين في معرض حديثه عن علاقة الداعين للمؤتمر والحكومة: ” علاقتنا بالحكومة بكل وزرائها مربوطة بالتزامهم للتشريح والإصلاح ومحاربة الفساد، وتشريعات تحرير أراضي الكويت، وحل القضية الإسكانية التي تشغل بال كل كويتي وكويتية هو معيار هام للتعاون أو المحاسبة”.

وفي ختام المؤتمر أعلن النواب الأربعة تجديدهم الثقة في وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، والذي سبق وأن جدد له نواب كويتيون أخرون أمس الثقة، بعد جلسة الاستجواب أول أمس.