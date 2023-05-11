عاجل من السفارة السعودية بالكويت.. بيان حول الدخول والخروج إبتداءً من الجمعة 12 مايو 2023

صدر من سفارة المملكة العربية السعودية في الكويت، تنبيه للمواطنين السعوديين حول ضرورة تطبيق البصمة العشرية.

في 6 أبريل الماضي، أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في الكويت تنبيهاً يؤكد عدم وجود أي مكتب معتمد من قبلها لتقديم التأشيرة السياحية الإلكترونية.

وجاء في حسابها عبر موقع “تويتر”: “تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأنه ابتداءً من الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣م ستقوم دولة الكويت الشقيقة باعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وعلى ذلك جرى التنويه.

تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأنه ابتداءاً من الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣م ستقوم دولة الكويت الشقيقة باعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وعلى ذلك جرى التنويه — السفارة في الكويت (@KSAembassyKWT) May 11, 2023

نوهت السفارة السعودية في الكويت إلى أن جميع المقيمين في الكويت والراغبين في الحصول على تأشيرة سياحية إلكترونية لزيارة المملكة، يمكنهم التقدم بطلب الحصول على التأشيرة عبر الموقع الإلكتروني.