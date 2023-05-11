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عاجل من السفارة السعودية بالكويت.. بيان حول الدخول والخروج إبتداءً من الجمعة 12 مايو 2023

خالد السبكي

صدر من سفارة المملكة العربية السعودية في الكويت، تنبيه للمواطنين السعوديين حول ضرورة تطبيق البصمة العشرية.

في 6 أبريل الماضي، أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في الكويت تنبيهاً يؤكد عدم وجود أي مكتب معتمد من قبلها لتقديم التأشيرة السياحية الإلكترونية.

وجاء في حسابها عبر موقع “تويتر”: “تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأنه ابتداءً من الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣م ستقوم دولة الكويت الشقيقة باعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وعلى ذلك جرى التنويه.

نوهت السفارة السعودية في الكويت إلى أن جميع المقيمين في الكويت والراغبين في الحصول على تأشيرة سياحية إلكترونية لزيارة المملكة، يمكنهم التقدم بطلب الحصول على التأشيرة عبر الموقع الإلكتروني.

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خالد السبكي

اسمي خالد محمد السبكي خريج كلية إعلام جامعة عين شمس، اعمل في مجال كتابة الاخبار والخدمات السعودية والمحال التقني بخبرة أكثر من سنتين، محب للقراءة والكتابة في شتى المجالات.

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