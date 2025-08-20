أخبار عربية

عاجل.. مصادر مصرية: اتصالات مكثفة لحث إسرائيل على القبول بمقترح التهدئة في غزة!

أحمد المدبولي

أفادت مصادر مصرية، في خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك اتصالات مصرية مكثفة مع الأطراف المعنية.

عاجل.. مصادر مصرية: اتصالات مكثفة لحث إسرائيل على القبول بمقترح التهدئة في غزة!

وتهدف هذه الاتصالات إلى حث إسرائيل على التعامل بصورة إيجابية مع مقترح الوسطاء للتهدئة في قطاع غزة، في محاولة لإنهاء التوترات الأخيرة.

وتهدف الاتصالات المصرية الى توقف الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وتمكن دخول المساعدات من أجل دخول منفذ لأهل القطاع

الاتصالات المصرية كانت كثيفة خلال الفترات الأخيرة من أجل الضغط على الجانب الاسرائيلي لقبول الهدنة

ووفقا لمصدر مسئول فان القاهرة تسعى الى إيجاد وسائل عديدة لإقناع الجانب الاسرائيلي بايقاف اطلاق النار ثم النظر بعد ذلك في الحديث عن القضايا العالقة.

حيث تهدف القاهرة في المقام الأول الى ايقاف الحرب ودخول المساعدات وإيقاف نزيف الدم الفلسطيني ثم بحث خطة الاعمار

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.