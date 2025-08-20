عاجل.. مصادر مصرية: اتصالات مكثفة لحث إسرائيل على القبول بمقترح التهدئة في غزة!

أفادت مصادر مصرية، في خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك اتصالات مصرية مكثفة مع الأطراف المعنية.

وتهدف هذه الاتصالات إلى حث إسرائيل على التعامل بصورة إيجابية مع مقترح الوسطاء للتهدئة في قطاع غزة، في محاولة لإنهاء التوترات الأخيرة.

وتهدف الاتصالات المصرية الى توقف الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وتمكن دخول المساعدات من أجل دخول منفذ لأهل القطاع

الاتصالات المصرية كانت كثيفة خلال الفترات الأخيرة من أجل الضغط على الجانب الاسرائيلي لقبول الهدنة

ووفقا لمصدر مسئول فان القاهرة تسعى الى إيجاد وسائل عديدة لإقناع الجانب الاسرائيلي بايقاف اطلاق النار ثم النظر بعد ذلك في الحديث عن القضايا العالقة.

حيث تهدف القاهرة في المقام الأول الى ايقاف الحرب ودخول المساعدات وإيقاف نزيف الدم الفلسطيني ثم بحث خطة الاعمار