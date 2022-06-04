أول بيان من الشبكة الكويتية لرصد الزلازل حول زلزال الكويت الذي وقع فجر اليوم وهزة أرضية تتصدر تويتر

شهدت دولة الكويت فجر اليوم السبت الموافق الرابع من يونيو الجاري وقوع زلزال متوسط الشدة، ووصلت قوة هذا الزلزال نحو 5 درجات على مقياس ريختر، وفور وقوع الزلزال أصدرت الشبكة الوطنية بالكويت والمتخصصة في رصد الزلازال بياناً كشفت فيه عن تفاصيل وتوقيت الهزة الأرضية التي وقعت اليوم بالكويت.

هزة أرضية تضرب الكويت فجر اليوم

وقالت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل أن قوة زلزال اليوم بلغت نحو 5 درجات بمقياس ريختر، وكان مركزه جنوبي غرب الأحمدي، ووقع الزلزال في تمام الساعة الرابعة و28 دقيقة صباح اليوم السبت، وذلك بتوقيت دولة الكويت.

وبحسب البيان فإن زلزال الكويت شعر به أغلب المواطنين والمقيمين في البلاد، كما أصدرت قودة الإطفاء العام بياناً قالت فيه أنها لم تقم بتسجيل أي أضرار مادية أو بشرية نتيجة هذه الهزة الأرضية، ولم يرد لقوة الإطفاء العام أي بلاغات عن وجود أضرار، وكانت معظم البلاغات عبارة عن أسئلة حول مركز الزلزال.

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كما تصدر هاشتاج هزة أرضية مواقع التواصل الإجتماعي، وأكد معظم المواطنين أنهم شعروا بزلزال الكويت فجر اليوم متمنيين أن يحفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه.