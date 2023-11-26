عاجل….حادث اختطاف ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل قبالة السواحل اليمنية

قام مسؤول دفاعي أمريكي، اليوم الأحد26 من شهر نوفمبر لعام 2023 الجاري بالإعلان عن أن المسلحين المجهولين قاموا بالاستيلاء على ناقلة النفط سنترال بارك التابعة لشركة زودياك ماريتايم والمتعلقة بإسرائيل في خليج عدن، وذلك بحسب وكالة «أسوشيتد برس»، كما أكد المسؤول الأمريكي لوكالة «فرانس برس»: على أن «هناك مؤشرات إلى أن عدداً غير معروف من المسلحين المجهولين سيطروا على الناقلة (ام في سنترال بارك) في خليج عدن في 26 نوفمبر»، كما أشار إلى أن القوات الأمريكية وقوات التحالف موجودة في محيط المنطقة وتراقب الوضع عن قرب.

ناقلة ام في سنترال بارك

كما أكدت شركة الأمن الخاصة «أمبري» على إن المهاجمين استولوا على ناقلة النفط «سنترال بارك»، التي تشغلها شركة «زودياك ماريتايم»، في خليج عدن، فيما وصفت شركة «زودياك» الهجوم بأنه حادثة قرصنة مشتبه بها.

بيان الشركة

وأشار الشركة في بيان إلى أن: «أولويتنا هي سلامة طاقمنا المكون من اثنين وعشرين فرداً على متن السفينة التي يقوم القبطان التركي بقيادتها وعليها طاقم متعدد الجنسيات يتكون من المواطنين الروس والفيتناميين والبلغاريين والهنود والجورجيين والفلبينيين كذلك» موضحة أن السفينة تقوم بنقل حمولة كاملة من حمض الفوسفوريك.

وذكرت الشركة أن ثامن أشخاص يرتدون الزي العسكري قدموا على متن قاربين وصعدوا على متن الناقلة قبالة الشاطئ اليمني، مبنية أن السفينة أبلغت سفينة أخرى في المنطقة بذلك.

بيان السلطات اليمنية

وأشارت السلطات اليمنية إلى أن المهاجمين استولوا على سفينة مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل عدن، اليوم (الأحد)، بحسب وكالة «أسوشيتد برس»، مبينة أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور، إلا أنه يأتي في الوقت الذي تم فيه ربط هجومين بحريين آخرين على الأقل نفذهما الحوثيون في الأيام الأخيرة بالحرب الإسرائيلية على غزة.