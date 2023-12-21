عاجل.. جنود الاحتلال ينسحبون من غزة.. والإعلام الصهيوني يعترف بالهزيمة من المقاومة الفلسطينية

نجحت المقاومة الفلسطينية في تصفية عدد من الجنود خلال الساعات القليلة الماضية، بعد استهداف مجموعة عسكرية صهيونية وعدد من الآليات.

واستطاعت المقاومة تلقين الاحتلال الإسرائيلي درسًا قاسيًا خلال الشهور الماضية، بعد عملية السابع من أكتوبر الماضي، والتي سُميت إعلاميًا ب “طوفان الأقصى”.

المقاومة الفلسطينية تستمر في الانتقام

كشف المتحدث الرسمي باسم المقاومة الفلسطينية عن استهداف 3 دبابات عسكرية إسرائيلية بقذائف “الياسين 105” شرق مدينة خانيونس، مما أدى إلى تحطيم هذه الآليات العسكرية.

وأوضح أن رجال المقاومة البواسل استهدفوا أيضًا مجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة “الياسين 105” شمال مدينة خانيونس وأوقعناهم بين قتيل وجريح.

قلق داخل البيت الأبيض

بينما أعرب البيت الأبيض الأمريكي عن قلقه الشديد إزاء الوضع الراهن في الأراضي المحتلة وقطاع غزة، حيث أكد بإنه لا يوجد مشروع قرار للتصويت في مجلس الأمن بشأن غزة الآن ونعمل مع شركائنا بشأن صيغة مشروع قرار.

كما شدد البيت الأبيض عن القلق من الوضع الإنساني في غزة، كما أن هناك اتفاق على وجود قدر هائل من المعاناة مع قدوم فصل الشتاء.

وأوضح أن هناك عمل جاد من أجل العودة إلى هدنة جديدة في غزة وكانت هناك مفاوضات في هذا الصدد.

الاحتلال: نواصل العمليات العسكرية برًا وبحرًا وجوًا

بينما علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع الراهنة، حيث قال: “قواتنا تواصل تعميق العمليات البرية شمالي وجنوبي قطاع غزة، كما نواصل العمليات بحرًا وبرًا وجوًا في أنحاء قطاع غزة كافة”.

وتابع : “نجحنا فب قتل 2000 مخرب في قطاع غزة بقصف من البر والبحر والجو”.

وأكمل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “لدينا مسؤولية إعادة المخطوفين في قطاع غزة خلال الفتر المقبلة.

وأردف: “نعمل بإصرار من أجل إبعاد حزب الله عن الحدود، وحماس هي المسؤولة عن حياة المخطوفين الإسرائيليين في غزة”

الإعلام الصهيوني يعترف بالخسائر

فيما كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن أن جنود الاحتلال الإسرائيلي في الجولاني غادروا غزة خلال الفترة الحالية، وذلك من أحل إعادة تنظيم الصفوف، بعد تصفية العديد منهم على يد المقاومة الفلسطينية.

وأوضحت أن الجيش يجد معاناة كبيرة خلال الفترة الحالية داخل قطاع غزة، حيث انسحبت قوات من عدة مناطق بعد استهداف عدد من القادة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر داخل الحكومة، عن أن إسرائيل تفكر في تمديد التهدئة لأكثر من أسبوعين لإقناع حماس بالإفراج عن رهائن.

بينما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن سحب لواء جولاني من غزة بعد 60 يومًا من القتال تكبد فيها جيش الاحتلال خسائر كبيرة، مما يجعل هناك حالة من خيبة الأمل أمام هذه الهزيمة من المقاومة الفلسطينية.

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