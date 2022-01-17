عاجل| انفجار وحريق بالإمارات ووقوع ضحايا والحوثيون يعلنون استهداف العمق الإماراتي

وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية منذ قليل، فقد أعلن جهاز الشرطة بأبو ظبي عن وقوع انفجارات في ثلاث صهاريج لنقل المحروقات البترولية، وذلك بمنطقة المصفح، هذا بالإضافة إلى وقوع حريق محدود في مطار أبو ظبي الدولي بمنطقة الإنشاءات.

ماذا يحدث في الإمارات الآن

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية عن وقوع 3 وفيات و6 جرحى، وأحد الضحايا المتوفين باكستاني الجنسية، واثنين من المتوفين يحملان الجنسية الهندية، وقالت الشرطة الإماراتية أنها تجري الآن تحقيقات موسعة في الحادث، وأضافت أن التحقيقات الأولية تشير إلى رصد بعض الأجسام الصغيرة في منطقة الحادث والتي من المحتمل أن تكون طائرات مسيرة.

وفي سياق متصل ونقلاً عن وكالة رويترز للأنباء، فإن جماعة الحوثي أعلنوا عن قيامهم بعملية عسكرية في العمق الإماراتي، وأشارت جماعة الحوثي الإرهابية إلى قيامها بإصدار بيان بعد قليل تكشف فيه تفاصيل ما أسمته العملية العسكرية التي استهدفت الإمارات.

هذا وسوف نوافيكم بمزيد من التفاصيل عن الحادث الذي وقع في الإمارات اليوم في وقت لاحق.

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