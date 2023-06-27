أخبار عربية

عاجل.. “الهوية والجنسية” بالإمارات تعلن عن منح الإقامة الذهبية لهؤلاء الأشخاص

محمود تركي

أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قرار منح الإقامة الذهبية لأوائل الطلبة والخريجين من المدارس والجامعات بداخل دولة الإمارات لعام 2023، بينما جاء هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات السلطات الحكيمة في البلاد بالإضافة إلى تقدير الطلاب المتفوقين وتشجيعهم على التفوق والنجاح من أجل طلب العلم.

- صورة 2 - عاجل.. "الهوية والجنسية" بالإمارات تعلن عن منح الإقامة الذهبية لهؤلاء الأشخاص

وتمنح الإقامة الذهبية للطلبة الحاصلين على نسبة 95% فأكثر في شهادة الثانوية العامة لمدة خمس سنوات من دون ضامن، وتشمل مزايا التأشيرة أفراد أسرهم أيضًا وذلك بناء على قائمة الترشيحات التي تقدمها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للهيئة.

قد يهمك:

إمارة دُبي تمنح أئمة المساجد والمؤذنين والخطباء مكرمة مالية وإقامة ذهبية بهذه الشروط

شروط الحصول على الإقامة

أوضح اللواء “سهيل سعيد الخييلي” مدير عام الهيئة شروط الحصول على الإقامة بالنسبة لأوائل الثانوية العامة وهي، حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة من مدرسة حكومية أو خاصة مرخصة من الوزارة أو الجهات التعليمية المحلية المختصة، ولا يقل معدل الطالب في الثانوية العامة عن 95% واعتماد الشهادة من وزارة التربية والتعليم.

- صورة 1 - عاجل.. "الهوية والجنسية" بالإمارات تعلن عن منح الإقامة الذهبية لهؤلاء الأشخاص

بالإضافة إلى أن الهيئة ستقوم بالتواصل مع أوائل الطلبة المرشحين من قبل المؤسسات التعليمية في الإمارات، أو الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الشروط يمكنهم التقدم بطلب للحصول على هذه الإقامة من خلال التوجه إلى القنوات الرقمية أو الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، وذلك باستخدام الهوية الرقمية أو اسم المستخدم وتعبئة بيانات الطلب مع دفع رسوم الخدمة المقررة، أو يمكنك زيارة أقرب مركز سعادة المتعاملين أو مركز آمر وتقديم الطلب.

Avatar of محمود تركي
محمود تركي

طالب مصري بكلية الأعمال اهوي العمل الصحفي ولدي خبرات في كتابة الأخبار وعاشق لكرة القدم

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

أحدث المقالات