عاجل.. “الهوية والجنسية” بالإمارات تعلن عن منح الإقامة الذهبية لهؤلاء الأشخاص

أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قرار منح الإقامة الذهبية لأوائل الطلبة والخريجين من المدارس والجامعات بداخل دولة الإمارات لعام 2023، بينما جاء هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات السلطات الحكيمة في البلاد بالإضافة إلى تقدير الطلاب المتفوقين وتشجيعهم على التفوق والنجاح من أجل طلب العلم.

وتمنح الإقامة الذهبية للطلبة الحاصلين على نسبة 95% فأكثر في شهادة الثانوية العامة لمدة خمس سنوات من دون ضامن، وتشمل مزايا التأشيرة أفراد أسرهم أيضًا وذلك بناء على قائمة الترشيحات التي تقدمها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للهيئة.

شروط الحصول على الإقامة

أوضح اللواء “سهيل سعيد الخييلي” مدير عام الهيئة شروط الحصول على الإقامة بالنسبة لأوائل الثانوية العامة وهي، حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة من مدرسة حكومية أو خاصة مرخصة من الوزارة أو الجهات التعليمية المحلية المختصة، ولا يقل معدل الطالب في الثانوية العامة عن 95% واعتماد الشهادة من وزارة التربية والتعليم.

بالإضافة إلى أن الهيئة ستقوم بالتواصل مع أوائل الطلبة المرشحين من قبل المؤسسات التعليمية في الإمارات، أو الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الشروط يمكنهم التقدم بطلب للحصول على هذه الإقامة من خلال التوجه إلى القنوات الرقمية أو الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، وذلك باستخدام الهوية الرقمية أو اسم المستخدم وتعبئة بيانات الطلب مع دفع رسوم الخدمة المقررة، أو يمكنك زيارة أقرب مركز سعادة المتعاملين أو مركز آمر وتقديم الطلب.