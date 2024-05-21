عاجل| الرئاسة السورية تُعلن إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بسرطان الدم

أعلنت وكالة الأنباء العربية السورية “سانا” في بيان عن رئاسة الجمهورية، أن السيدة أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، مصابة بمرض ابيضاض الدم المعروف باسم “لوكيميا”، أو ما يطلق عليه سرطان الدم.

بيان الرئاسة

وجاء في بيان الرئاسة السورية “بعد ظهور أعراض وعلامات سريرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية، تم تشخيص السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا)”.

وتابع البيان بعرض الإجراءات التي سيتم اتباعها مع حالة أسماء الأسد بقوله “السيدة الأولى ستخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب. وبالتالي ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج”.

وأختتم البيان بقوله “ستخوض السيدة أسماء الأسد هذه المرحلة العلاجية بطل إرادة وعزيمة وإيمان بالله”.

وكانت السيدة أسماء الأسد قد أصيبت منذ ما يقرب من 6 سنوات، وتحديداً في أغسطس 2018 بورم خبيث في الثدي، ثم تم الإعلان عن شفائها بعد عام من الإعلان عن إصابتها، وذلك بعد اكتشاف المرض في مراحلة الأولى، وخضوعها للعلاج في أحد المستشفيات العسكرية السورية.

تبلغ أسماء الأسد 48 عاماً، ويرجع أصولها لمحافظة حمص، ولكنها ولدت في بريطانيا، وتزوجت من بشار الأسد منذ 24 عام ولديهما ثلاثة أبناء هم حافظ وزين وكريم.