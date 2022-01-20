عاجل| البحرين.. إيداع مبالغ التعويضات للمتضررين من مياه الأمطار في اللوزي

قامت وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية بإيداع مبالغ التعويضات في حسابات المواطنين المتضررين من مياه الأمطار، وذلك وفقا للبيانات التي استلمتها من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

جاء ذلك تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بحصر الأضرار الناجمة عن تساقط الأمطار بغزارة وتجمعها في أماكن أدت إلى تضرر منازل المواطنين في عدة مناطق أبرزها منطقة اللوزي.

وزارة الأشغال تُشيد بدور مجلس بلدية المنطقة الشمالية

ومن جانبها أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حرصها الكامل على تنفيذ أوامر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في تعويض المكتملة بياناتهم، وهذا بعد دراسة وتقييم الطلبات لصرف التعويضات المستحقة على في أقرب فرصة.

وأشادت الوزارة بدور مجلس بلدية المنطقة الشمالية، وذلك للبيانات التي أعدتها والخاصة بمعلومات كافية عن المتضررين في منطقة اللوزي، وحصرها بدقة للأضرار المادية التي حدثت بمنازل المواطنين بسبب تجمعات مياه الأمطار، وهو دور ديناميكي يأتي من منطلق التعاون الفعال بين الوزارة ومجالس البلديات.

فرق طوارئ الأمطار تتواجد ميدانيا في مختلف المحافظات

وأكدت وزارة الأشغال عبر موقعها الرسمي وحسابها الرسمي على موقع التواصل ” تويتر”، بأن فرق طوارئ الأمطار الخاصة بالوزارة تتواجد ميدانيا في مختلف محافظات مملكة البحرين، وذلك للتعامل وبشكل فوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

كما نشرت الوزارة أيضا على تويتر أرقام الطوارئ خلال موسم الأمطار، وذلك في إطار التفاعل الإيجابي بينها وبين المواطنين للتواصل بالحكومة في أي وقت في ظل الظروف المناخية الراهنة، وحتى لا تتفاقم الأضرار جراء سقوط الأمطار.