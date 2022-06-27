طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 .. جوائز تصل ل 3 ملايين دولار أمريكي

انتشر برنامج الحلم بشكل كبير، وحقق نسبة مشاهدات مرتفعة، ويرغب الكثير من الناس في معرفة طريقة الاشتراك المسابقة، رغبة في الفوز بمبلغ مالي كبير، قد يصل أحيانًا لثلاثة ملايين دولار، والذي يمكن أن يغير من حياة الإنسان الفائز كثيرًا.

و برنامج الحلم يقدمه مصطفى الأغا على قناة MBC، وهو من أكثر المسابقات الناجحة على مدار السنوات التي مضت، وذاع صيت البرنامج في العالم كله، وخصوصا في البلاد العربية، ويسارع الكثير من الناس في الاشتراك بهدف ربح المال.

ويمكن الاشتراك عن طريق الرقم المخصص من قبل البرنامج لكل بلد، مهما كان الجنس والعمر، سنعرض لكم في هذا المقال أرقام وطريقة الاشتراك في برنامج الحلم 2022.

مقدم برنامج الحلم

يقدم برنامج الحلم dream الإعلامي المحبوب مصطفى الأغا، و يتم عرض البرنامج على قناة mbc مباشرة على الهواء، لضمان النزاهة والحيادية في الربح، كما يتم الإعلان عن الفائزين عن الهواء مباشرة.

أرقام وطريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يمكن لجميع الناس المشاركة في مسابقة الحلم عن طريق إرسال كلمة حلم أو Dream على الرقم المخصص لكل بلد.

كما أن إرسال أكثر من رسالة يزيد من فرص الربح، وفيما يأتي بعض الأرقام من البلاد العربية للاشتراك في المسابقة:

• مصر: 95458 أو 95450.

• المملكة العربية السعودية: 650444.

• الإمارات العربية المتحدة: 6070.

• سوريا: 1555.

• الكويت: 4141.

• عمان: 90434.

• البحرين: 94000.

• اليمن: 2622.

الرقم الدولي الموحد لمسابقة الحلم

في حالة عدم وجود اسم الدولة في الأرقام السابق ذكرها، فيُمكن الاتصال عن طريق الرَّقْم الدَّوْليّ الموحد من أي مكان في العالم للاشتراك على المسابقة، وهو:

0088216101092 أو رقم 00821622775627

شروط الاشتراك في المسابقة

للاشتراك في مسابقة الحلم، يجب توافر الشروط التالية:

• البحث عن الرقم الخاص بالبلد في مسابقة الحلم.

• إرسال رسالة نصية بها كلمة حلم على الرقم الموافق للبلد.

• الإجابة على جميع الأسئلة التي ترسلها إدارة المسابقة، مع إرسال الجواب عن طريق رسالة نصية.

• عدم وجود صلة قرابة بين أحد العاملين في المسابقة والشخص المشترك.

• أن يكون المتقدم للمسابقة يحمل أحد الجنسيات العربية.

• بلوغ سن الرشد وهو 18 عام، وفي حال كان المشترك أصغر من هذا السن، عليه توكيل ولي أمره باستلام الجائزة، مع التوقيع على ذلك.

موعد انتهاء استقبال الاشتراكات في مسابقة الحلم 2022

ينتهي موعد الاشتراك في المسابقة لعام 2022 في آخر شهر ديسمبر لهذا العام.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال، الذي تحدثنا فيه عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 ، والشروط وأرقام التواصل، للمزيد تابعونا على موقع نجوم مصرية.