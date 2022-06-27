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طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 .. جوائز تصل ل 3 ملايين دولار أمريكي

مريم محمود

انتشر برنامج الحلم بشكل كبير، وحقق نسبة مشاهدات مرتفعة، ويرغب الكثير من الناس في معرفة طريقة الاشتراك المسابقة، رغبة في الفوز بمبلغ مالي كبير، قد يصل أحيانًا لثلاثة ملايين دولار، والذي يمكن أن يغير من حياة الإنسان الفائز كثيرًا.
و برنامج الحلم يقدمه مصطفى الأغا على قناة MBC، وهو من أكثر المسابقات الناجحة على مدار السنوات التي مضت، وذاع صيت البرنامج في العالم كله، وخصوصا في البلاد العربية، ويسارع الكثير من الناس في الاشتراك بهدف ربح المال.
ويمكن الاشتراك عن طريق الرقم المخصص من قبل البرنامج لكل بلد، مهما كان الجنس والعمر، سنعرض لكم في هذا المقال أرقام وطريقة الاشتراك في برنامج الحلم 2022.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

مقدم برنامج الحلم 

بعد فوز وائل نبيل بكيلو ذهب و100 ألف دولار.. مسابقة الحلم تعلن فرصة جديدة للفوز بـ150.000 دولار

شروط طريقة التسجيل في مسابقة الحلم 2022 ” إربح كيلو دهب”

يقدم برنامج الحلم dream الإعلامي المحبوب مصطفى الأغا، و يتم عرض البرنامج على قناة mbc مباشرة على الهواء، لضمان النزاهة والحيادية في الربح، كما يتم الإعلان عن الفائزين عن الهواء مباشرة.

أرقام وطريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يمكن لجميع الناس المشاركة في مسابقة الحلم عن طريق إرسال كلمة حلم أو Dream على الرقم المخصص لكل بلد.
كما أن إرسال أكثر من رسالة يزيد من فرص الربح، وفيما يأتي بعض الأرقام من البلاد العربية للاشتراك في المسابقة:
• مصر: 95458 أو 95450.
• المملكة العربية السعودية: 650444.
• الإمارات العربية المتحدة: 6070.
• سوريا: 1555.
• الكويت: 4141.
• عمان: 90434.
• البحرين: 94000.
• اليمن: 2622.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

الرقم الدولي الموحد لمسابقة الحلم

في حالة عدم وجود اسم الدولة في الأرقام السابق ذكرها، فيُمكن الاتصال عن طريق الرَّقْم الدَّوْليّ الموحد من أي مكان في العالم للاشتراك على المسابقة، وهو:
0088216101092 أو رقم 00821622775627

شروط الاشتراك في المسابقة 

للاشتراك في مسابقة الحلم، يجب توافر الشروط التالية:
• البحث عن الرقم الخاص بالبلد في مسابقة الحلم.
• إرسال رسالة نصية بها كلمة حلم على الرقم الموافق للبلد.
• الإجابة على جميع الأسئلة التي ترسلها إدارة المسابقة، مع إرسال الجواب عن طريق رسالة نصية.
• عدم وجود صلة قرابة بين أحد العاملين في المسابقة والشخص المشترك.
• أن يكون المتقدم للمسابقة يحمل أحد الجنسيات العربية.
• بلوغ سن الرشد وهو 18 عام، وفي حال كان المشترك أصغر من هذا السن، عليه توكيل ولي أمره باستلام الجائزة، مع التوقيع على ذلك.

موعد انتهاء استقبال الاشتراكات في مسابقة الحلم 2022

ينتهي موعد الاشتراك في المسابقة لعام 2022 في آخر شهر ديسمبر لهذا العام.

كيفية الاشتراك مسابقة الحلم 2022
مسابقة الحلم 2022

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال، الذي تحدثنا فيه عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 ، والشروط وأرقام التواصل، للمزيد تابعونا على موقع نجوم مصرية.

مريم محمود

مرحبًا اسمي مريم محمود خريجة كلية التربية جامعة المنصورة، أحب الكتابة والتدوين.. كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية..


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2 تعليقات
  1. بن عامر صحراوي يقول

    الحلم الجزائر

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  2. Romisaa Mohamab يقول

    السلام عليكم ، أسمي روميساء محمد

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