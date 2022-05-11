طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 مع الاعلامي مصطفى الآغا

يهتم العديد من الأشخاص بمعرفة طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 والتي يتم إذاعة حلقاتها على قنوات MBC بتقديم الإعلامي مصطفى الآغا، ويرجع ذلك إلى أن مسابقة الحلم تعد فرصة حقيقة لكل مشارك في أن يحصل على الجائزة الكبرى ويتمكن من تحقيق أحلامه، كما أنها تعد أشهر مسابقة في الوطن العربي تقدم إلى الفائزين بها جوائز يصل إجماليها إلى 3.5 مليون دولار، وإليكم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وكذلك طريقة المشاركة والشروط المطلوبة.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يمكن لجميع مواطني الدول العربية أن يشتركوا في مسابقة الحلم بالطريقة الموضحة من إدارة المسابقة والتي نشاركها معكم في هذه الفقرة بالإضافة إلى توضيح أرقام الاشتراك للحصول على فرصة للفوز بالجائزة الكبرى:

يقوم المتقدم بإرسال رسالة نصية إلى رقم الاشتراك الخاص بدولته تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” لتأكيد الاشتراك.

يستقبل المتقدم بعد اشتراكه عددا من الرسائل النصية التي تحتوي على أسئلة المسابقة، فيجب الإجابة عنها وإرسال الإجابات في رسالة.

يتم إذاعة حلقة السحب وإعلان النتائج على قناة MBC مع الإعلامي مصطفى الآغا على الهواء مباشرة.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

حتى يتم الاشتراك في مسابقة الحلم يجب توافر الشروط التالية: