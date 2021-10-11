طريقة الاستفادة من منصة منظرة التعليمية.. خطوات التسجيل

خصصت وزارة التربية والتعليم في عمان، عددًا من المنصات التعليمية التي تلبي تطلعات الطلاب، وتوفر لهم الخدمات بطريقة إلكترونية، بكل سهولة ويسر، ومن بين هذه المنصات منصة منظرة، وتتولى المنصة تسهيل عملية التعليم في عمان خلال أزمة انتشار فيروس كورونا في البلاد في إطار سياسة التعليم عن بعد، وتهدف وزارة التعليم من وراء منصة منظرة التي أسستها مطلع العام الجاري، إلى استمرار عملية الطلاب بشكل صحيح، ومد الطلاب المناهج التعليمية التي يحتاجونها، والتغلب على تداعيات أزمة الوباء على القطاع

منصة منظرة

وتسعى منصة منظرة إلى التغلب على المشكلات التي تواجه الطلاب منذ بداية انتشار الفيروس، ويمكن للطلاب الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة إليها بكل سهولة ويسر، ولمنصة منظرة العديد من الميزات إذ تعمل المنصة على مد الطلاب بالخدمات التي يحتاجونها طوال اليوم حيث تقدم المنصة من الصباح بث مباشر للطلاب.

تعتبر منصة بوابة الوصل بين المدرس والطالب، وتعمل على تنمية حركة التفاعل بين الجانبين، تقدم منصة منظرة الشرح الوافي لجميع الطلاب والطالبات، وتعمل المنصة على متابعة واجب الطلاب باستمرار، وكل الأنشطة التي يقومون بها، تمد المنصة الطلاب بفيديوهات مسجلة بالشرح لجميع المناهج.

طريقة التسجيل في منصة منظرة التعليمية

وأتاحت منصة منظرة طريقة الاستفادة منها من خلال عددًا من الخطوات والتي تأتي على النحو التالي.