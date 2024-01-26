“ضغوطات أمنية” محافظة الكرك تُزيل اسم مطعم 7 أكتوبر في الأردن بعد جدل كبير

تفاجئ عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي وخاصة إكس X أن مطعم سبعة أكتوبر قد أزال اسم المحل، حيث جرى تغيير اسم المحل اليوم الجمعة، وكان المطعم قد تم افتتاحه قبل عدة أيام تحت اسم 7 أكتوبر في محافظة الكرك بالأردن، وبعد ازالة الاسم تسأل الكثيرين عن سبب تغييره.

مطعم سبعة أكتوبر- الجزيرة الإخبارية

مطعم سبعة أكتوبر

يشير اسم المطعم 7 أكتوبر إلى اليوم الذي قامت فيه المقاومة الفلسطينية باستهداف مستوطنات غلاف غزة، وقامت بأسر عدد كبير من المستوطنين، وبدأت بعدها إسرائيل في اجتياح بري للقطاع من أجل إعادة الأسرى وتدمير المقاومة، ولا تزال حتى الآن الحرب قائمة في غزة.

لذلك قام صاحب المطعم دكتور باسل نبيل الصريره وهو طبيب عام بافتتاح المطعم وإطلاق اسم سبعة أكتوبر على المطعم قبل أن تتدخل الجهات الأمنية في الأردن وقررت تغيير الاسم منعا لإثارة الجدل داخل البلاد.

افتتاح مطعم شاورما في الأردن يحمل اسم "7 أكتوبر"، وزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يعلق: يجب أن يتوقف التمجيد المشين لـ 7 أكتوبر ونتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا الأمر علناً وبشكل لا لبس فيه pic.twitter.com/HBHa20aRMJ — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 25, 2024

سبب إزالة اسم مطعم سبعة أكتوبر

أوضح دكتور نبيل السبب وراء تغيير اسم المطعم الذي اكتسب شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث أشار إلى أنه تم إزالة الاسم من قبل الجهات الأمنية في الكرك، وذلك بعد ضغوطات أمنية اما له من دلالات سياسية قد تؤثر على الأردن وحلفائها.

وأوضح أكتوبر نبيل أنه يعتز بتاريخ سبعة أكتوبر ولم يقم بتغيير الاسم الا بعد الضغوط الأمنية، وكما أنه لم يكن يبحث عن الشهرة أو التريند كما أن تدخل الكيان من أجل تغيير الاسم جعله يشعر بالفخر والاعتزاز.