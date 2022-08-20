أخبار عربية

ضبط 20 شخصاً من جنسيات مختلفة بالكويت، يقومون بأعمال منافية للآداب، والسمسرة مقابل مبالغ مالية

محمد خير الحوراني

تمكّنت المباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية في دولة الكويت من ضبط 20 شخصاً من جنسيات مختلفة، بتهمة القيام بالأعمال المنافية للآداب، إضافة إلى ممارسة السمسرة مقابل مبالغ مالية.

الكويت تضبط 20 متهماً

14 من النساء و6 رجال، يقومون بالأعمال المنافية للآداب

ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي المصغَّر “تويتر” صوراً مموهة لوجوه المتهمين، وأوضحت أنَّه “بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية بالوكالة، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بتكثيف الحملات على جميع المناطق وضبط المخالفين والخارجين على القانون.. تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 20 شخصًا من جنسيات مختلفة في محافظتي الفروانية والأحمدي، منهم 14 من النساء و6 رجال، يقومون بالأعمال المنافية للآداب وسمسرة مقابل مبالغ مالية”.

فيديو.. تشريعات دستورية وتصريحات “مسؤول غربي” تثير غضب الشواذ،.”الأم امرأة والأب رجل واتركوا أطفالنا…

بعد ترويج الشذوذ والمثلية الجنسية، #مقاطعة_بوكينج يجتاح تويتر، “يجب أن يعلم العالم أنَّ هنالك خطوط حمراء”

الداخلية تستكمل التحقيقات مع المتهمين

كما أكَّدت الوزارة أنه يتم حالياً استكمال التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

الصورة

الصورة

محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.