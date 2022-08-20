ضبط 20 شخصاً من جنسيات مختلفة بالكويت، يقومون بأعمال منافية للآداب، والسمسرة مقابل مبالغ مالية

تمكّنت المباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية في دولة الكويت من ضبط 20 شخصاً من جنسيات مختلفة، بتهمة القيام بالأعمال المنافية للآداب، إضافة إلى ممارسة السمسرة مقابل مبالغ مالية.

14 من النساء و6 رجال، يقومون بالأعمال المنافية للآداب

ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي المصغَّر “تويتر” صوراً مموهة لوجوه المتهمين، وأوضحت أنَّه “بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية بالوكالة، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بتكثيف الحملات على جميع المناطق وضبط المخالفين والخارجين على القانون.. تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 20 شخصًا من جنسيات مختلفة في محافظتي الفروانية والأحمدي، منهم 14 من النساء و6 رجال، يقومون بالأعمال المنافية للآداب وسمسرة مقابل مبالغ مالية”.

الإعلام الأمني:

بتوجيهات من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ/ طلال خالد الاحمد الصباح بتكثيف الحملات على جميع المناطق وضبط المخالفين والخارجين على القانون تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط (20) شخص من جنسيات مختلفه pic.twitter.com/rnBPs82xlA — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 19, 2022

الداخلية تستكمل التحقيقات مع المتهمين

كما أكَّدت الوزارة أنه يتم حالياً استكمال التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.