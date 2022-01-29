ضباب مع تراجع طفيف بالحرارة.. الأرصاد تكشف طقس غدًا الأحد 30 يناير في الإمارات

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم، توقعاته بشأن طقس غدًا الأحد 30 يناير في الإمارات، وقال المركز أن دولة الإمارات من المتوقع أن تشهد طقس رطب مع ارتفاع فرص تكون الضباب على أغلب المناطق، وسيكون الضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة على بعض المناطق الداخلية من الدولة، ويمكن وصف طقس الغد، بأنه سيكون غائم نسبيًا مغبر، مع وجود تراجع طفيف بدرجات الحرارة المسجلة على أغلب أنحاء الدولة.

طقس غدًا الأحد 30 يناير في الإمارات

ورصد المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات، هبوب الرياح في الاتجاه الشمالي الغربي، وقال بأن الرياح ستكون بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط في بعض الأحيان على البحر، وجاءت سرعتها بين ال15 وال25 كيلو متر في الساعة، وحين تنشط، تصل سرعتها إلى 40 كيلو متر في الساعة، وعلى الجانب الآخر، هناك البحر المتوسط، والذي سيكون بين المتوسط والمضطرب على مدار اليوم، بالنسبة للخليج العربي، في حين أن الموج في بحر عمان، سيكون خفيف بحلول الغد.

ويقول المركز الوطني للأرصاد في البيان الذي نشره، بأن طقس غدًا الأحد 30 يناير، سيكون رطب مع وجود احتمالات بتشكل الضباب خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، وسيكون هذا واضحًا على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والتي سيتراوح الطقس فيها بين الصحو والغائم، بينما ستهب الرياح المعتدلة في الاتجاه الشمالي الغربي.

ستكون سرعة الرياح بين ال10 وال20 كيلو متر في الساعة، وقد ترتفع سرعة الرياح في الأوقات التي ستنشط فيها لتصل إلى 30 كيلو متر في الساعة، وبالنسبة لحالة البحر، فقد أوضح المركز أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج إلى معتدل، بينما بحر عمان سيكون خفيف الموج على مدار اليوم، ونشرت تلك التوقعات في بيان الهيئة اليوم لجميع المواطنين.