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“صورة مزيفة” مندوبة الامارات بالأمم المتحدة تقبل مسؤول إسرائيلي

محمد عثمان

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منصة إكس بشكل واسع صورة ادعى البعض أنها تجمع مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة وهي تقبل مسؤول اسرائيلي، ولكن اتضح أن تلك الصورة قديمة وغير دقيقة، حيث لاقت الصورة صدى واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت قصير مما دفع البعض للتأكد من صحة الصورة وخاصة مع الصدام الجاري في غزة بين قوات الاحتلال والمقاومة.

مندوبة الامارات بالامم المتحدة

صورة منتشرة عن مندوبة الامارات بالامم المتحدة ومسؤول إسرائيلي- المصدر صحيفة الحرة الإلكترونية

يعود تاريخ الصورة إلى العام 2018 وهي لا تجمع مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة مع مسؤول إسرائيلي ولكنها وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيلية مع رئيس الدولي للجودو وتم التقاط الصورة في أبوظبي عام 2018 وهي تقبل رئيس الاتحاد الدولي على خده وذلك أثناء إقامة بطولة غراند سلام في الإمارات العربية المتحدة، وتظهر الصورة أيضا رئيس الاتحاد الإماراتي.

وانتشرت تلك الصورة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق يشير إلى أن السيدة في الصورة هي مندوبة الإمارات وتقبل أحد المسؤولين الإسرائيليين.

تتعرض الإمارات لاختبارات واسعة بسبب علاقتها مع إسرائيل حيث أقامت الإمارات علاقات رسمية في عام 2020، وهو الأمر الذي سبب توجيه اتهامات كثيرة إلى دور الإمارات في دعم إسرائيل، وانتشار العديد من الشائعات حول وجود دور لها في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتعد لانا نسيبة هي مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة بالفترة الحالية والتي عبرت عن موقف الإمارات في الفترة السابقة برفض تعرض المدنيين إلى القتل والرغبة في إيقاف الحرب داخل قطاع غزة.

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محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.

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