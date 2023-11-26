“صورة مزيفة” مندوبة الامارات بالأمم المتحدة تقبل مسؤول إسرائيلي

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منصة إكس بشكل واسع صورة ادعى البعض أنها تجمع مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة وهي تقبل مسؤول اسرائيلي، ولكن اتضح أن تلك الصورة قديمة وغير دقيقة، حيث لاقت الصورة صدى واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت قصير مما دفع البعض للتأكد من صحة الصورة وخاصة مع الصدام الجاري في غزة بين قوات الاحتلال والمقاومة.

صورة منتشرة عن مندوبة الامارات بالامم المتحدة ومسؤول إسرائيلي- المصدر صحيفة الحرة الإلكترونية

يعود تاريخ الصورة إلى العام 2018 وهي لا تجمع مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة مع مسؤول إسرائيلي ولكنها وزيرة الرياضة والثقافة الإسرائيلية مع رئيس الدولي للجودو وتم التقاط الصورة في أبوظبي عام 2018 وهي تقبل رئيس الاتحاد الدولي على خده وذلك أثناء إقامة بطولة غراند سلام في الإمارات العربية المتحدة، وتظهر الصورة أيضا رئيس الاتحاد الإماراتي.

مندوبة الامارات بالامم المتحدة تتبادل البوس بحرارة على الخدين وحضن عميق مع مندوب الكيان الصهيوني #اولاد_زايد_صهاينه_العرب #ابو_عبيده_يشيد_باليمن #غزة_تنتصر pic.twitter.com/CzcdPatUih — أنيس منصور (@anesmansory) November 23, 2023

وانتشرت تلك الصورة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق يشير إلى أن السيدة في الصورة هي مندوبة الإمارات وتقبل أحد المسؤولين الإسرائيليين.

تتعرض الإمارات لاختبارات واسعة بسبب علاقتها مع إسرائيل حيث أقامت الإمارات علاقات رسمية في عام 2020، وهو الأمر الذي سبب توجيه اتهامات كثيرة إلى دور الإمارات في دعم إسرائيل، وانتشار العديد من الشائعات حول وجود دور لها في الحرب الإسرائيلية على غزة.

مندوبة #الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة أمام مجلس الأمن: التاريخ يثبت تعرض النساء والأطفال لآثار النزاع و #غزة لا تستثنى من ذلك #الحدث pic.twitter.com/1yZEqhzKDd — ا لـحـدث (@AlHadath) November 22, 2023

وتعد لانا نسيبة هي مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة بالفترة الحالية والتي عبرت عن موقف الإمارات في الفترة السابقة برفض تعرض المدنيين إلى القتل والرغبة في إيقاف الحرب داخل قطاع غزة.