صندوق “UM6P Ventures” يعلن عن شراكته مع “PayLik” لتغيير نظام دفع الرواتب التقليدي في المغرب

أعلن صندوق “UM6P Ventures” عن استثمار استراتيجي في شركة “PayLik” التكنولوجية الناشئة، حيث تهدف هذه الشراكة بين الطرفين إلى تغيير طريقة دفع الرواتب التقليدية عبر إتاحة الخيار أمام الموظفين للوصول إلى جزء من رواتبهم بشكل سهل وسريع عبر بطاقة مسبقة الدفع أطلق عليها اسم “PayLik”، وتتيح هذه البادرة للموظفين سحب أموالهم عدة مرات خلال الشهر، مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية التي قد تواجههم بسبب الانتظار لمدة 30 يوماً للحصول على رواتبهم، ويذكر أن هذا الصندوق مرتبط بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالمغرب في الدار البيضاء.

صورة من الأرشيف لتوقيع صندوق "UM6P Ventures" على اتفاقية سابقة في إفريقيا - مصدر الصورة: موقع "moroccoworldnews".

تمتلك “PayLik” حالياً قاعدة مستخدمين تضم حوالي 3000 موظف مسجل على منصتها، وقد جذبت شركات رائدة في مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك الزراعة وصناعة السيارات والتموين وقطاع السياحة، وتتطلع شركة “PayLik” للتطور لتصبح منصة مالية شاملة تقدم الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع إتاحة خيارات القروض البديلة والتدريب وتوفير الرواتب ودفع الفواتير والمزيد.

“ياسين لغزيوي” يدعم سياسات التعاون مع الشركاء في الساحة المالية

بدوره، أعرب “ياسين لغزيوي” (المدير العام لـ “UM6P Ventures”) عن دعم “PayLik” وتعزيز دورها في تحقيق التغيير في قطاع التكنولوجيا المالية، وأكد أن هذا الاستثمار سيعمل كمحرك لتطوير منتجات “PayLik” وتعزيز التعاون مع الشركاء الرئيسيين في الساحة المالية، وأضاف “لغزيوي” أن “PayLik” هي إضافة قيّمة لمحفظتنا في قطاع التكنولوجيا المالية، وهو قطاع نرى فيه فرصاً كبيرة للنمو والربحية.

موسس الشركة “عثمان سميرز”: نحن نقدم حلاً لمشكلة حقيقية

صرح مؤسس شركة “PayLik” (السيد عثمان بناني سميرز) عن إعجابه بالتعاون مع صندوق “UM6P Ventures” وما يمكن تحقيقه من خلال هذه الشراكة، وأوضح “سميرز” قائلاً إن “PayLik” تقدم حلاً لمشكلة تلقي الرواتب على فترات تمتد لـ 30 يوماً، حيث يواجه الكثيرون صعوبة في تدبير أمورهم المالية إلى حين قبضهم لأجورهم، وبذلك تهدف “PayLik” إلى تسهيل حياة الموظفين مالياً وأيضاً جعل الأمور أكثر سهولة لأقسام الموارد البشرية، وأشار إلى أن الاستثمار سيتم استخدامه في تعزيز القاعدة التكنولوجية وتسريع وتيرة نمو الشركة.

وبهذا سيعكس استثمار “UM6P Ventures” مع “PayLik” التزاماً قوياً نحو تغيير نظام استلام الرواتب وتحسين الإدارة المالية للعاملين في المغرب وربما في دول أخرى سوف تتبع المملكة في هذه الخطوة.