صندوق بقيمة 150 مليون درهم يدعم صُناع المحتوى في الإمارات

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إطلاق صندوق بقيمة 150 مليون درهم (41 مليون دولار) لدعم صناع المحتوى في البلاد، وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع انطلاق الدورة الثانية لقمة المليار متابع في دبي.

صندوق بقيمة 150 مليون درهم يدعم صناع المحتوى في الإمارات

وقد أعرب الشيخ محمد بن راشد عن فخره بإستضافة الإمارات لـ 3000 صانع محتوى يتابعهم أكثر من 1.8 مليار متابع من 95 دولة حول العالم في قمة المليار متابع، والتي تعد واحدة من أكبر التجمعات العالمية لصناع المحتوى، وقد رحب بالمشاركين في القمة مشيرًا إلى أن صناعة المحتوى هي مسؤولية وعلم ومستقبل الإعلام.

استضافت الإمارات اليوم 3000 صانع محتوى يتابعهم أكثر من 1.8 مليار متابع من 95 دولة حول العالم في أحد أكبر التجمعات العالمية لصناع المحتوى .. نرحب بهم في الإمارات .. ونقول لهم إن صناعة المحتوى مسؤولية .. وصناعة المحتوى علم .. وصناعة المحتوى هو مستقبل الإعلام ..

وأعلنا اليوم أيضاً… pic.twitter.com/An9ZaGYLxd — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 10, 2024

وتُعد (قمة المليار متابع) أول قمة متخصصة في صناعة المحتوى والأكبر من نوعها على مستوى العالم، ويتم تنظيمها عن طريق أكاديمية الإعلام الجديد، وتقام على مدار يومين في متحف الإمارات وأبراج الإمارات في دبي.

وتهدف هذه القمة إلى التواصل مع أكثر من مليار شخص حول العالم من خلال استضافة نخبة من أهم وأكبر المؤثرين وصنّاع المحتوى في مجالات متنوعة.

وتتنوع مجالات المحتوى الرقمي المشمولة في القمة وتشمل الإعلام والترفيه والرياضة والتعليم والتكنولوجيا والألعاب والرياضات الإلكترونية والكوميديا والاقتصاد والسياحة وغيرها.

ويشارك في القمة حوالي 7000 مشارك بما في ذلك أكثر من 3000 صانع محتوى ومؤثر ومبدع يتابعهم أكثر من 1.6 مليار متابع.

بالإضافة إلى ذلك تشارك 200 شركة إنتاج محتوى إعلامي و100 وكالة للإنتاج الرقمي، و100 رئيس تنفيذي، و195 متحدثًا من أشهر صناع المحتوى الرقمي من جميع أنحاء العالم.

وسوف تقدم القمة أكثر من 100 فعالية متنوعة، بما في ذلك 15 خطابًا ملهمًا و20 ورشة عمل و25 جلسة نقاشية و15 حوارًا تفاعلياً و4 مناظرات و20 فعالية مختلفة.