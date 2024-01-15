صندوق الضمان الاجتماعي يصدر قرار رفع سقف مصاريف العلاج للمضمونين الاجتماعيين في تونس 2024

التأمين الصحي الاجتماعي في تونس من أهم الحقوق الاجتماعية للمواطن التونسي، حيث يوفر لهم الحماية من ثمن العلاج في حالة المرض أو الإصابة أو الحوادث، وفي هذا الإطار، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في تونس، مالك الزاهي، يوم الجمعة الماضية في الكاف، بأنه سيتم غدا الإثنين إصدار القرار المتعلق بالترفيع في سقف مصاريف العلاج بالنسبة للمضمونين الاجتماعيين. المصدر موقع اكس بتصرف الكاتب أيمن إسماعيل موقع نجوم مصرية

الحكومة التونسية تدعم صناديق التقاعد والحيطة الاجتماعية

وأشار إلى أن الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية سيشرع بداية من أول شهر فيفري القادم في تقديم القروض لفائدة منظوريه وبنسب فائدة منخفضة وجدّ مقبولة حسب تقديره، مشدداً على أن هذا القرار يقيم الدليل على بداية تعافي الصناديق الاجتماعية من الأزمة التي كانت تتخبط فيها وعلى عزم الحكومة مزيد تفعيل دور الصناديق الاجتماعية لا سيما في مجال تقديم الخدمات المالية لفائدة منظوريها.

الخدمات التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي

تتمثل مهام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التصرف في:

نظام المنافع العائلية (المنح العائلية و الزيادة عن الأجر الوحيد و منح الراحة بمناسبة ازدياد مولود و الراحة للعملة الصغار).

نظام التأمينات الاجتماعية (منحة الوفاة و رأس المال عند الوفاة).

وفي تصريح إعلامي على هامش توزيع المساعدات الاجتماعية لفائدة العائلات محدودة الدخل، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لمجابهة موجة البرد، أكد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، أن قرار الترفيع في سقف مصاريف العلاج، الذي سيصدر غدا الإثنين، من شأنه أن يلبي تطلعات المواطنين في مجال استرجاع المصاريف العلاجية.