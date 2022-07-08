بعد رؤية الهلال واجتماع البحوث الفلكية واستطلاع هلال شهر ذو الحجة 1443 أعلن المسؤولون أن أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم السبت 9 يوليو 2022 الموافق 10 من ذو الحجة 1443، ولذلك يبحث العديد من المواطنين في الإمارات العربية المتحدة عن موعد صلاة عيد الأضحى وانتهاء إجازات القطاع الحكومي والخاص، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات وانتهاء إجازة القطاع الحكومي 2022.

موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات

صلاة عيد الأضحى المبارك تبدأ بعد شروق الشمس وترتفع بمقدار رمح وهو ما يعادل من 15 إلى 20 دقيقة بعد شروق الشمس وأعلنت وزارة الأوقاف الإماراتية أنه من المقرر أن تمم صلاة عيد الأضحى أعاده الله عليكم بالخير والبركات في الأوقات التالية:

موعد صلاة عيد الأضحى في أبوظبي في تمام الساعة 6:03 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في دبي في تمام الساعة 5:59 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في رأس الخيمة في تمام الساعة 5:56 صباحاً.

صلاة عيد الأضحى في الفجيرة في تمام الساعة 5:56 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في عجمان في تمام الساعة 5:58 صباحاً.

صلاة عيد الأضحى في الشارقة في تمام الساعة 5:58 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في الفجيرة في تمام الساعة 5:56 صباحاً.

صلاة عيد الأضحى في العين في تمام الساعة 5:57 صباحاً.

ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى في الإمارات

أعلن الدكتور طاهر البريك العامري المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الأزمات في الإمارات عن ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى في الساحات والجوامع وشدد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وأكد علي أن أماكن الصلاة سوف تكون مجهزة بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحافظ على المصلين من الإصابة بالعدوى بالإضافة إلى تزويد أماكن الصلاة بسماعات خارجية لكي يتم وصول صلاة العيد لأبعد الأماكن ولا داعي للازدحام.

الإجراءات الاحترازية لصلاة عيد الأضحى

حدد المركز الأعلى للأمن الوطني على بروتوكول صلاة عيد الأضحى المبارك وينص على:

#الطوارئ_والأزمات: نعلن اليوم عن الضوابط والاشتراطات لصلاة عيد الأضحى المبارك بمساجد ومصليات الدولة، والإجراءات الوقائية المتبعة.#يدا_بيد_نتعافى pic.twitter.com/1ohpTEtmCY — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) July 4, 2022

يتم فتح المساجد والمصليات والساحات بعد صلاة الفجر يوم عيد الأضحى.

تبدأ التكبيرات قبل صلاة عيد الأضحى بنصف ساعة.

مدة الصلاة وخطبة العيد لا تزيد عن 20 دقيقة فقط.

الالتزام بإحضار الساجدة الشخصية لكل مواطن وارتداء الكمامات.

يتم الأشراف على صلة عيد الأضحى رجال الأمن والشرطة والمتطوعين.

إجازة عيد الأضحى في الإمارات للعاملين بالقطاع الحكومي

أعلنت دار الموارد البشرية لحكومة دبي أنه من المقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الجمعة “يوم عرفة” الموافق 8 يوليو 2022م الموافق 9 من ذو الحجة 1443 وتستمر الإجازة لمدة 4 أيام حتى يوم الاثنين الموافق 11 يوليو 2022 على أن يستأنف العمل يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022.