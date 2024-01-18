صراع مصري جزائري على القمح الروسي

شهدت واردات مصر من القمح الروسي تراجع بنسبة وصلت إلى 24.7% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الزراعي الحالي (يوليو 2023 – يونيو 2024)، حسبما أفادت وكالة “إنترفاكس” الروسية، وقال اتحاد مصدري الحبوب الروسي إن واردات مصر بلغت حوالي 2.952 مليون طن في الفترة بين يوليو وديسمبر 2023.

وتُعدّ روسيا من أكبر مصدّري القمح في العالم، وتعتبر من أهم الموردين الرئيسيين لمصر، نظراً لقرب موقعها الجغرافي ووفرة محصولها ومع ذلك، أصبحت بعض الصفقات الأخيرة أكثر تعقيداً في إبرامها، بسبب اتخاذ موسكو موقفاً متحفظاً فيما يتعلق بالتسعير.

وكانت مصر استوردت كمية أكبر من القمح في 2023 بلغت 11 مليون طن مقارنة مع 9.6 مليون طن في عام 2022، بحسب تصريحات إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين المصرية، مؤكداً أن حصة الحكومة منها تبلغ حوالي 5 ملايين طن.

وتعتبر مصر هي أكثر الدول العربية استهلاكاً للقمح بكمية تصل إلى حوالي 21 مليون طن سنوياً، تنتج منها 9 ملايين طن على أراضيها، لذلك فهي من أكبر الدول التي تستورد القمح في العالم، ويعتبر تتابع مشترياتها بشكل دقيق كمرجع للأسعار العالمية.

وجاءت مصر في قائمة أكثر الدول استهلاكاً للقمح خلال موسم 2024/2023 بما يفوق 20 مليون طن متري، تمثل حوالي 2.6% من الاستهلاك العالمي، بحسب تقرير أكتوبر الصادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

تجري مصر حالياً محادثات لشراء مليون طن قمح من روسيا وبدأ موسم زراعة القمح في مصر في منتصف شهر نوفمبر الماضي حتى نهاية شهر يناير الجاري، فيما يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل المقبل حتى منتصف يوليو المقبل، وتستهدف مصر زراعة ما يزيد عن 3.7 مليون فدان من القمح الموسم المقبل، بزيادة 500 ألف فدان عن الموسم السابق، أو بنحو 1.5 مليون طن عن العام الماضي.

ارتفاع واردات الجزائر من القمح الروسي

حسب اتحاد مصدري الحبوب الروسي، جاءت دولة الجزائر ضمن قائمة الخمس الكبار من الدول المستوردة للقمح الروسي، التي تشمل كلا من تركيا في الصدارة وبنغلاديش، وارتفعت مشتريات الجزائر من القمح الروسي إلى 25.8% على أساس سنوي إلى 1.448 مليون طن خلال الفترة بين يوليو وديسمبر 2023.

عجز القمح في الدول العربية.

قال إدوارد زرنين، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري الحبوب الروسي، لـ”إنترفاكس” إن الجزائر، أصبحت بالفعل شريكاًً تجارياً لنا، بفضل تطور الاتصالات المباشرة في إطار استراتيجية “دبلوماسية الحبوب”. تستورد الجزائر، ما يقارب من 9 ملايين طن من القمح سنوياً، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو). ويبلغ استهلاك الجزائر من القمح 11.37 مليون طن، تنتج منها 3.1 مليون طن فقط. فيما انخفضت واردات إيران من القمح الروسي الى 39.8% على أساس سنوي إلى 1.063 مليون طن خلال نفس الفترة.