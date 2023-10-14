صدمة كبيرة.. محمد صلاح يخسر أكثر من مليون متابع على فيسبوك لهذا السبب

فوجئ النجم المصري محمد صلاح، نجم منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي بخسارة أكثر من مليون متابع من صفحته الرسمية على فيسبوك، وقد تراجع عدد متابعي محمد صلاح من 17.2 مليون متابع إلى 16 مليون متابع، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك إثر الغضب العارم من كثير من المتابعين في ظل عدم دعمه للقضية الفلسطينية، وكأنه لا يرى ولا يتابع الأحداث.

هذا وقد ضجت الأيام القليلة الماضية بالانتقادات من قبل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للاعب محمد صلاح، إثر تجاهله لكل ما يحدث في فلسطين وعدم تفاعله معه بأي شكل من الأشكال، على الرغم من تصاعد وتيرة الأحداث واستمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وسقوط المئات من الشهداء والجرحى والمصابين أغلبهم من النساء والأطفال والشيوخ، ومما زاد من موقفه سوءاً هو دعم زملائه في الملاعب لفلسطين وأبرزهم النجم المصري محمد النني الذي نشر صورة لعلم فلسطين على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي X.

جدير بالذكر أن آخر رسالة دعم بها النجم المصري محمد صلاح للقضية الفلسطينية كان يوم 11 مايو من العام 2021، والتي نشرها عبر منصة X، والتي جاء فيها “إنني أدعو جميع زعماء العالم، بما في ذلك بوريس جونسون رئيس وزراء البلد الذي كان موطني طوال السنوات الأربع الماضية، إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف أعمال العنف وقتل الأبرياء على الفور.. لقد طفح الكيل”.