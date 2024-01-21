صدمة في الجيش العراقي.. بالفيديو مقدم يصفع عقيد على وجهه مرتين والأخير يبكي

تداول الكثير من رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فيديو مسرب من داخل الجيش العراقي يكشف عن صدمة كبيرة داخل الجيش العراقي حيث أوضح الفيديو قيام أحد ضباط الجيش العراقي بصفع ضابط أعلى منه في الرتبة بصفعتين على وجهه في مشهد أثار غضب رواد السوشيال ميديا بسبب طريقة هذا التعدي الواضح حتى وإن كان في نفس رتبته أو أقل منه فأين حق الآدمية.

جانب من واقعة تعدي ضابط على زميله في الجيش العراقي

تفاصيل الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي في الجيش العراقي

واوضح الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي بأن الضابط الذي تعدى على الآخر كان برتبة مقدم أما الضابط الذي تم الاعتداء عليه فكان برتبة عقيد أي أنه أعلى منه في الدرجة كما ظهر العقيد الذي تم الاعتداء عليه وهو يبكي بصورة واضحة بعدما اعتدى عليه المقدم العراقي من دون ان يدافع عن نفسه، كما كشف مقطع الفيديو المتداول ظهور الضابط “المقدم” الذي اعتدى على العقيد؛ بأحد الملفات والتحدث بصورة عنيفة جدًا ولم يراعي بأنه أعلى منه في الدرجة بل وقام بصفعة مرتين على وجهه ولم يكتفي بذلك بل قام بضربه على ظهره وعلق الضابط المعتدي على العقيد الأعلى منه في الرتبة قائلًا.. “روح اشتكي”.

هذا أكثر مقطع متداول في العراق خلال الساعات الماضية… ضابط برتبة مقدم يصفع ضابط أعلى منه في الرتبة (عقيد) ضارباً بجميع البروتوكولات العسكرية العالمية عرض الحائط دون خوف أو ردع. وزير الدفاع العراقي أصدر قبل قليل أمر بإيقافهم وفتح تحقيق في الحادثة. pic.twitter.com/EXscWh9UZl — إياد الحمود (@Eyaaaad) January 21, 2024

أول رد من الجيش العراقي على واقعة الفيديو المتداول

علقت وزارة الدفاع العراقية من خلال منشور لها على الصفحة الرسمية على موقع الفيس بوك على الفيديو المتداول خلال الساعات الأخيرة قائلة.. “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً فيديوياً لاثنين من الضباط تصرفا خلاله بشكل لا يليق بالرتبة العسكرية وخارج الضوابط والسياقات العسكرية المعمول بها في مؤسسة كبيرة وذات تاريخ عريق متمثل بـ (١٠٣) اعوام من البطولات والتضحية”.

وأضافت وزارة الدفاع العراقية في منشورها حول الفيديو المتداول قائلة.. “بناءً على هذه التصرفات الصبيانية التي لا تليق بسمعة الجيش العراقي وتاريخه العظيم، وجه وزير الدفاع السيد ثابت محمد العباسي، مدير الاستخبارات العسكرية، بإيداع الضباط الذين ظهروا بمقطع الفيديو بالتوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم للوقوف على حقيقة ما تداولوه ومحاسبتهم وفق قانون العقوبات العسكري… وتؤكد الوزارة انها ستعاقب اي منتسب او ضابط يمارس اي عمل من شأنه ان يمس بسمعة الوزارة وتاريخها العريق ولن يكون هناك اي خارج عن طائلة المساءلة في حال قيامه بأي تصرف يسيء لتاريخ الجيش العراقي البطل”.