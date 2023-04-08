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صالح المغامسي داعية سعودي.. أسعى أن ينشئ الله على يدي مذهباً إسلامياً جديداً

إسلام إبراهيم محمد

تصريحات أدلى بها الداعية السعودي “صالح المغامسي” قد أحدثت ضجة عارمة واستوقفت ملايين من رواد مِنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تحدث “المغامسي” عن مسعاه في إنشاء مذهباً فقهياً جديداً بالدين الإسلامي، وعبر “نجوم مصرية” سوف نُوضح لكم تفاصيل تصريحات الدعاية السعودية وتعبيره قائلاً.. “أسعى أن ينشئ الله على يدي مذهباً إسلامياً جديداً”.

صالح المغامسي

هذا التصريح كان من المُمكن أن يمر “مرور الكرام” ودون إحداث أي من الضجة العارمة والجلبة التي حدثت عبر مِنصات التواصل الاجتماعي لو كان ورد على لسان أي من الأشخاص “غير رجال الدين”.. ولكن الجدل العارم الذي حدث هو في الأساس يرتبط ارتباطاً وثيقاً بـ”صاحبه” وهذا الأمر أدى إلى مُرافقته لإعفائه من عمله بحلول شهر آذار / مارس 2020.

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“صالح المغامسي” داعية سعودي يُثير الجدل بدعوته لإقامة مذهب إسلامي جديد

من خلال مُقابلة تلفزيونية عبر برنامج “ذات مع سامي الجابر” المُذاع عبر قناة “السعودية الأولى”، أوضح الشيخ صالح المغامسي أنه:

يرجو من الله عز وجل إنشاء مذهباً إسلامياً جديداً على يديه”

وتابع “المغامسي” كلامه وأوضح من وجهة نظره بعض الأمور الأخرى، حيث قال أنه في أي مرحلة من المراحل الخاصة بالبناء الفقهي يطغى شيء حديث، ولذلك لا بد في هذا الوقت تحرير المسائل.

صالح المغامسي

“المغامسي” الفقه الإسلامي صناعة بشرية

على سياق مُتصل أيضاً أكد “صالح المغامسي” أن (القرآن الكريم) هو الكتاب الوحيد الذي لا يقبل المراجعة، وأضاف بأن الفقه الإسلامي ما هو إلا “صناعة بشرية” ويجب تمحيطه وإعادة قراءته.

وختم أيضاً حديثه قائلاً:

“بعض الأشخاص يستنكرون عليك أن تقوم بمراجعة الفقه الإسلامي، فإذا كُنتم معترفين بأن أصحاب المذاهب بشر فما الأمر الذي يمنع من القيام بالمراجعة؟”

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إسلام إبراهيم محمد

"حاصل على ليسانس حقوق" ومهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية وتقديمها بكل شفافية، وعملت بالعديد من المواقع الخبرية والصحف بخبرة منذ 2017.

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