صالح المغامسي داعية سعودي.. أسعى أن ينشئ الله على يدي مذهباً إسلامياً جديداً

تصريحات أدلى بها الداعية السعودي “صالح المغامسي” قد أحدثت ضجة عارمة واستوقفت ملايين من رواد مِنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تحدث “المغامسي” عن مسعاه في إنشاء مذهباً فقهياً جديداً بالدين الإسلامي، وعبر “نجوم مصرية” سوف نُوضح لكم تفاصيل تصريحات الدعاية السعودية وتعبيره قائلاً.. “أسعى أن ينشئ الله على يدي مذهباً إسلامياً جديداً”.

هذا التصريح كان من المُمكن أن يمر “مرور الكرام” ودون إحداث أي من الضجة العارمة والجلبة التي حدثت عبر مِنصات التواصل الاجتماعي لو كان ورد على لسان أي من الأشخاص “غير رجال الدين”.. ولكن الجدل العارم الذي حدث هو في الأساس يرتبط ارتباطاً وثيقاً بـ”صاحبه” وهذا الأمر أدى إلى مُرافقته لإعفائه من عمله بحلول شهر آذار / مارس 2020.

“صالح المغامسي” داعية سعودي يُثير الجدل بدعوته لإقامة مذهب إسلامي جديد

من خلال مُقابلة تلفزيونية عبر برنامج “ذات مع سامي الجابر” المُذاع عبر قناة “السعودية الأولى”، أوضح الشيخ صالح المغامسي أنه:

يرجو من الله عز وجل إنشاء مذهباً إسلامياً جديداً على يديه”

وتابع “المغامسي” كلامه وأوضح من وجهة نظره بعض الأمور الأخرى، حيث قال أنه في أي مرحلة من المراحل الخاصة بالبناء الفقهي يطغى شيء حديث، ولذلك لا بد في هذا الوقت تحرير المسائل.

المغامسي بتصريح خطير ⚠️ "هناك أحاديث وأشياء غير منطقية واتمنى ان أسس مذهبا جديدا" 👀 لو كان صالح المغامسي في زمن غير زمن محمد بن سلمان لما استطاع أن يقول ما قاله

حيث كان اللون موحد وغير مسموح الإختلاف وانتقاد الموروث عندما يفسح المجال قليلا يسود الصدق بالرأي

وترك التبعية pic.twitter.com/Vndj7GlR4N — د. مشكك (@TK_HILAL) April 8, 2023

طيب والمذاهب السابقة وضعوها بشر كلن بحسب رؤيته وقرائته وفهمه للقرآن والسنة! والشيخ المغامسي عالم وباحث شرعي جمع بين فقه السابق ومجريات العصور المتقدمة

له الحق والثقة في إبداء رأيه من حيث النقد والتجديد.#ذات_صالح_المغامسي

#المذهب_الجديد — ^_^ العتيبي (@will_do00) April 8, 2023

الحمد لله الذي أنطق المغامسي بهذه الترهات التي تدل على جهله وعجبه! نطق بتجهيل الأمة وجعل نفسه المنقذة!! نطق بتجهيل علماء العصر إلا هو لأنه وصل الستين من العمر مع عدم تخصصه في العلم الشرعي ولا كونه معروفا به!!! ولا غرابة فقلة العلم مهلك فكيف مع العجب!! — عبدالله بن رحيّل (@abdallah19296) April 8, 2023

أنت واعظ وإمام

مسجد ..فلا تتحمس من أجل الدراهم وإبراز

شخصك لا يوجد مذهب جديد أو قديم

مذهب واحد (أهل السنة والجماعة) "إنّ الحلال بيّن، والحرام بيّن، وبينهما مشتبهات

لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات

فقد استبرأ لدينه، وعرضه، ومن وقع في

الشبهات وقع في الحرام" وصلت الرسالة؟ — 🖊🎙‏ محمد سعيد النهدي 🎧📃 (@mohd_s3eed) April 8, 2023

“المغامسي” الفقه الإسلامي صناعة بشرية

على سياق مُتصل أيضاً أكد “صالح المغامسي” أن (القرآن الكريم) هو الكتاب الوحيد الذي لا يقبل المراجعة، وأضاف بأن الفقه الإسلامي ما هو إلا “صناعة بشرية” ويجب تمحيطه وإعادة قراءته.

وختم أيضاً حديثه قائلاً: