شيرين عبد الوهاب تسقط أرضًا على المسرح والجمهور يعلق “أكيد حسام السبب” | بالفيديو

كانت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تحيي حفلاً غنائيا في الإمارات العربية المتحدة “دبي” مساء اليوم الجمعة، وسط حضور جماهيري كبير من محبيها ومشجعيها في دولة الإمارات.

وأثناء غنائها على المسرح سقطت الفنانة شيرين عبد الوهاب على خشبة المسرح بسبب أسلاك موجودة وقامت بعرقلتها، وألقت الفنانة شيرين اللوم على المنظمين للحفل، بسبب أن الأسلاك في غير مكانها الذي من المفترض أن توجد فيه وتكون مدفونة حسب ما قالته الفنانة شيرين.

وقالت شيرين عقب سقوطها ومساندة الفرقة الموسيقية لها للوقوف مجدداً : “كل الفنانين اللي بيحصل معاهم كده بسبب السبيكرات اللي المفروض تكون مدفونة لكن المنظمين ما بيتعلموش والسوشيال ميديا هتسيب كل حاجة وتكتب شيرين وقعت”.

فيديو لحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح