شيرين عبد الوهاب بإطلالة جديدة بالأزرق وتكشف عن أزمتها النفسية والزوجية وتفاصيل تعلنها لأول مرة في الموسم الجديد من برنامج كاربور كاريوكي | صور

ظهرت الفنانة شيرين بمظهر وإطلالة جديدة، وكانت من مشاركتها في الموسم الجديد من النسخة العربية لبرنامج “كاربور كاريوكي”، من تقديم الإعلامي هشام الهويش، عبر فضائية دبي، ومن المقرر إذاعة الحلقة خلال الأيام القادمة.

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب سوف تتحدث عن حياتها الأسرية والخلافات بالإضافة إلى حياتها الفنية والمشاريع الفنية القادمة وألبومها الجديد.

على صعيد آخر، ظهرت الفنانة شيرين في حفلة منذ أيام وعلق الجمهور عليها مع زوجها، وكان حسام حبيب يمسك بيدها ويمشي أمامها في فيديو نال غضب الجمهور وعلق عليه تعليقات سلبية.

ودائما تثير الفنانة شيرين عبدالوهاب غضب الجمهور المصري ببعض أفعالها سواء على المسرح أو خارج المسرح، لذلك بعض رواد السوشيال ميديا لا يحبون أخبارها في وسائل التواصل الاجتماعي.