شيرين أبو عاقلة.. نهاية 25 عامًا من تغطية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

نزل خبر وفاة الإعلامية والصحفية الحربية والمراسلة الإخبارية الشهيرة، شيرين أبو عاقلة، كالصاعقة، على كافة أنحاء الوطن العربي، وخيم الحزن على العديدين نتيجة مقتلها؛ ذلك أنها من بين المراسلات العربيات الأشهر، والتي قامت بالتغطية الكاملة لأحداث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لمدة 25 عامًا، وقد وأدت واجبها على الوجه الأكمل.

وفاة شيرين أبو عاقلة

قُتلت شيرين أبو عاقلة اليوم على يد مسلحين إسرائيليين إثر تلقيها طلقات الرصاص الغادرة، ولا تزال التحقيقات جارية بشأن وفاتها؛ فقد كانت الوفاة بسبب التأثر بجراح خطيرة، كما أُصيب أيضًا علي السمودي وقد كان ذلك بمخيم جينين.

ديانة شيرين أبو عاقلة

المراسلة الشهيرة شيرين أبو عاقلة، هي صحفية فلسطينية تحمل الديانة المسيحية، وقد ظلت طيلة 25 عامًا تكشف للعالم الأفعال الإجرامية للاحتلال الصهيوني في بلادها.

زواج شيرين أبو عاقلة

أشارت شيرين في حوارات سابقة لها أنها ليست ضد فكرة الزواج، ومع ذلك فهي لم يسبق لها الزواج من قبل، فقد كرست حياتها للعمل بعد إنهاء دراستها بالجامعة، لتوصيل رسالتها الإعلامية للعالم عن طريق تغطية الاعتداءات كاملة للكيان الصهيوني في فلسطين.

شيرين أبو عاقلة بالحجاب

لم تنشر شيرين صورة لها بالحجاب من قبل.

وداع شيرين أبو عاقلة

وفي وداع الصحفيين لزميلتهم في المستشفى، برز من بينهم كل من الصحفي وليد العمري وجيفارا البديري التي ظهرت وكأنها تودع فردًا من عائلتها.

من هو وليد العمري؟

وليد العمري هو الصحفي والمدير لمكتب الجزيرة بالدولة الفلسطينية، وُلد في فبراير 1957، وهو من بين عرب فلسطين ممن لم يغادروا أراضيهم عقب حرب 1948.

ديانة وليد العمري

يحمل العمري الجنسيتين الفلسطينية والإسرائيلية، وليست هناك معلومات تشير إلى ديانته، حيث لم يسبق له أن كشف عن هذه المعلومة.

جيفارا البديري

أما جيفارا البديري فهي صحفية وأصلها فلسطيني، وقد حصلت على درجة بكالوريوس بالصحافة حيث تخرجت من جامعة اليرموك.

ديانة جيفارا البديري

جيفارا البديري جنسيتها فلسطينية، وديانتها مسلمة.