شيرين أبو عاقلة.. نهاية 25 عامًا من تغطية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

منة الله أشرف

نزل خبر وفاة الإعلامية والصحفية الحربية والمراسلة الإخبارية الشهيرة، شيرين أبو عاقلة، كالصاعقة، على كافة أنحاء الوطن العربي، وخيم الحزن على العديدين نتيجة مقتلها؛ ذلك أنها من بين المراسلات العربيات الأشهر، والتي قامت بالتغطية الكاملة لأحداث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لمدة 25 عامًا، وقد وأدت واجبها على الوجه الأكمل.

شيرين أبو عاقلة.. نهاية 25 عامًا من تغطية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
المحتويات
وفاة شيرين أبو عاقلة
ديانة شيرين أبو عاقلة
زواج شيرين أبو عاقلة
شيرين أبو عاقلة بالحجاب
وداع شيرين أبو عاقلة
من هو وليد العمري؟
ديانة وليد العمري
جيفارا البديري
ديانة جيفارا البديري

وفاة شيرين أبو عاقلة

قُتلت شيرين أبو عاقلة اليوم على يد مسلحين إسرائيليين إثر تلقيها طلقات الرصاص الغادرة، ولا تزال التحقيقات جارية بشأن وفاتها؛ فقد كانت الوفاة بسبب التأثر بجراح خطيرة، كما أُصيب أيضًا علي السمودي وقد كان ذلك بمخيم جينين.

ديانة شيرين أبو عاقلة

تفاصيل اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

شيرين أبو عاقلة: من هي المراسلة الصحفية التي قتلت اليوم في جنين؟

المراسلة الشهيرة شيرين أبو عاقلة، هي صحفية فلسطينية تحمل الديانة المسيحية، وقد ظلت طيلة 25 عامًا تكشف للعالم الأفعال الإجرامية للاحتلال الصهيوني في بلادها.

شيرين أبو عاقلة.. نهاية 25 عامًا من تغطية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
وفاة شيرين أبو عاقلة

زواج شيرين أبو عاقلة

أشارت شيرين في حوارات سابقة لها أنها ليست ضد فكرة الزواج، ومع ذلك فهي لم يسبق لها الزواج من قبل، فقد كرست حياتها للعمل بعد إنهاء دراستها بالجامعة، لتوصيل رسالتها الإعلامية للعالم عن طريق تغطية الاعتداءات كاملة للكيان الصهيوني في فلسطين.

شيرين أبو عاقلة بالحجاب

لم تنشر شيرين صورة لها بالحجاب من قبل.

وداع شيرين أبو عاقلة

وفي وداع الصحفيين لزميلتهم في المستشفى، برز من بينهم كل من الصحفي وليد العمري وجيفارا البديري التي ظهرت وكأنها تودع فردًا من عائلتها.

شيرين أبو عاقلة.. نهاية 25 عامًا من تغطية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
وفاة شيرين أبو عاقلة

من هو وليد العمري؟

وليد العمري هو الصحفي والمدير لمكتب الجزيرة بالدولة الفلسطينية، وُلد في فبراير 1957، وهو من بين عرب فلسطين ممن لم يغادروا أراضيهم عقب حرب 1948.

ديانة وليد العمري 

يحمل العمري الجنسيتين الفلسطينية والإسرائيلية، وليست هناك معلومات تشير إلى ديانته، حيث لم يسبق له أن كشف عن هذه المعلومة.

جيفارا البديري

أما جيفارا البديري فهي صحفية وأصلها فلسطيني، وقد حصلت على درجة  بكالوريوس بالصحافة حيث تخرجت من جامعة اليرموك.

ديانة جيفارا البديري

جيفارا البديري جنسيتها فلسطينية، وديانتها مسلمة.

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منة الله أشرف

صحفية مهتمة بحقوق النساء والأقليات، شغوفة بالتكنولوجيا والكتابة عنها، أحب التاريخ والقراءة عنه، تخرجت من كلية الإعلام قسم الصحافة، عملت في مجال الإعلام والصحافة منذ عام 2012، تنوعت في أقسام الترجمة والاقتصاد والتقارير والتحقيقات، وعملت في عدة مواقع محلية وإقليمية.


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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    ما في مثل البرد الرياض حلو

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