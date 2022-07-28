“فقدت منصبها لكنَّها كسبت قلوب الملايين”، #شكراً_مي يجتاح تويتر وسط إشادات واسعة بالوزيرة التي “رفضت التطبيع”

اجتاح وسم #شكراً_مي موقع تويتر، كما ضجَّت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بمنشورات الإعجاب والتأييد لوزيرة الثقافة السابقة في دولة البحرين “مي بنت محمد آل خليفة” التي أُقيلت من منصبها بسبب رفضها مصافحة سفير دولة الكيان الصهيوني في العاصمة البحرينية المنامة.

تعاطف واسع مع الوزيرة التي رفضت التطبيع

وتداول عددٌ من روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر لحظات اصطفاف جموع الموظَّفين في هيئة البحرين للثقافة والآثار، لتوديع الوزيرة “مي آل خليفة” وسط تعاطف واسع وحالة من الحزن والبكاء لوداع الوزيرة البحرينية.

مغردون يُشيدون بالمرأة القوية ذات المواقف الخالدة

وأشاد رواد موقع التواصل الاجتماعي المصغَّر “تويتر” عبر وسم #شكراً_مي بالسيدة “الأنيقة، صاحبة الإنجازات، التي تركت بصمة جميلة حتى أصبحت الطرق مسار من اللؤلؤ والمعالم التاريخية تنحني لإنجازات المرأة القوية ذات المواقف الخالدة” حسب وصفهم.

كما وصفوا الوزيرة السابقة بأنَّها “من أجمل وأرقى الشخصيات، أحبَّت البحرين بكل جوارحها ورفعت اسمه عالياً في جميع المحافل الدولية، كفيتي ووفيتي أم خالد”.

فلسطين هي بوصلة الشرفاء

وأكَّدت سمر جرَّاح “تظل فلسطين هي بوصلة الشرفاء”.، واعتبر آخرون أنَّ الوزيرة مي رفضت مصافحة سفير الاحتلال .. ففقدت منصبها لكنَّها كسبت قلوب الملايين.

الوزيرة مي آل خليفة رفضت مصافحة السفير الصهيوني

وكانت مجموعة من التقارير العبرية والعربية قد أكَّدت أنَّ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد اتخذ قراراً بإقالة الوزيرة “مي بنت محمد آل خليفة” من منصبها كرئيس لهيئة البحرين للثقافة والآثار “وزيرة الثقافة”، بسبب موقفها من التطبيع بين البحرين والكيان الصهيوني ورفضها مصافحة سفير دولة الاحتلال الصهيوني لدى المنامة.

كما أوضحت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن الوزيرة مي بنت محمد كانت قد رفضت مصافحة السفير الصهيوني “إيتان نائيه” خلال مراسم دفن والد السفير الأمريكي في المنامة، ستيفن بوندي، الشهر الماضي، وكشفت الصحيفة أنَّ الوزيرة غادرت مراسم الدفن عندما علِمت أن سفير الكيان الصهيوني كان حاضراً.