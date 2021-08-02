عملت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع هيئة الطيران على وضع بعض الشروط والقواعد والإجراءات اللازمة للسفر من مطار دبي، والتي تعمل على ضمان رحلة آمنة للمسافرين على متن الطائرة، كما أوضحت الحكومة الدول المسموح السفر لها من الإمارات إلى جانب الدول المحظورة من دخول الدولة، نتابع معكم للتعرف على المزيد من التفاصيل حول شروط وإجراءات السفر من مطار دبي والدول المسموحة والمحظورة 2021.

شروط السفر من مطار دبي 2021

أوضحت الجهات المعنية بالحكومة الإماراتية الشروط اللازمة للسفر من مطار دبي إلى الدول المسموح للسفر لها، وتلك الشروط تتمثل في:

تعهد المسافر بعدم زيارة أي من الوجهات التي لم يتم التقديم للسفر لها بالأخص من تلك الدول المحظور السفر إليها للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين بالإمارات.

يجب ملء الاستمارات الصحية.

ضرورة التعهد بالحجر الصحي عند عودة المسافر إلى الإمارات.

يجب إجراء فحص كورونا قبل السفر.

أيضُا توفر تأمين صحي ساري طول مدة السفر.

حرص المسافر على الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية المختلفة.

يجب مراعاة التباعد الاجتماعي طوال فترة السفر.

الدول المحظورة من الدخول إلى الامارات

رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة السماح لبعض الدول من الدخول إلى أراضيها،وهي تلك الدول التي تحظى بالخطورة المرتفعة بفيروس كورونا، وتلك الدول هي:

البرتغال.

سلطنة عمان.

كندا.

استونيا.

الدنمارك.

هولندا.

بلجيكا.

الكويت.

المغرب.

سلوفاكيا.

تنزانيا.

هولندا.

بولندا.

فرنسا.

ألمانيا.

الدول المسموح السفر لها من الإمارات

كما أن الدول المسموح لها للسفر منها وإليها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فهي: