شرطة الشارقة تزف بشرى سارة لأصحاب المخالفات المرورية

في إطار احتفال إمارة الشارقة بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت اليوم القيادة العامة للشرطة بالولاية، بناء على القرار الذي أصدره المجلس التنفيذي للإمارة، عن تخفيض قيمة المخالفات المرورية التي تمت قبل يوم 1 ديسمبر القادم بواقع 50% من قيمتها.

آلية تطبيق تخفيض المخالفات بإمارة الشارقة

وعن الآلية التي سوف تتبعها شرطة الشارقة في تنفيذ التخفيض المنشود للمخالفات المرورية، أوضحت القيادة العامة للشرطة أن التنفيذ سيبدأ في الأول من ديسمبر 2022 ويستمر حتى 20 يناير 2023، أي أن المهلة التي سيمنح فيها المخالفين التخفيض ستستمر لمدة 51 يوم.

ونوهت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن خدمة تسديد المخالفات المرورية متاحة عبر تطبيق شرطة الشارقة “Sharjah Police”، وتطبيق وزارة الداخلية “MOI UAE”، بالاضافة لأجهزة “سهل” المتوافرة في جميع مراكز الشرطة والمراكز التجارية بإمارة الشارقة.

كما وجهت شرطة الشارقة الدعوة لجميع السائقين وأصحاب المركبات الذين لديهم مخالفات مرورية، إلى الاستفادة من التخفيضات المطروحة بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد، وتسوية كافة المخالفات المرورية المسجلة قبل تاريخ 1 ديسمبر، فيما عدا المخالفات المشددة.

جدير بالذكر أن العرض الذي تقدمه شرطة الشارقة، يشمل أيضاً إلغاء حجز المركبات، بالاضافة إلى إلغاء النقاط المرورية التي ترتبت على المخالفات.

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية قد حذرت منذ أيام من بعض الممارسات خلال الاحتفال بعيد الاتحاد رقم 51 تمثلت فيما يأتي: