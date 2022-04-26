شاهد برومو مسلسل “الثمانية” من بطولة آسر ياسين وخالد الصاوي وتعرف على موعد العرض والقنوات الناقلة

طرحت شركة الإنتاج “#رزام” بوستر مسلسل “#الثمانية” أول إنتاجها، والمقرر عرضه على شاشة mbc#، ومنصة #شاهد_vip. بعد #شهر_رمضان المبارك.

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يشارك في بطولة المسلسل النجم #آسر_ياسين، ويشاركه البطولة النجم #خالد_الصاوي، ومعهم #محمد_علاء و#ريم_مصطفى، وظهور مميز ل#محمد_ممدوح، وغادة_عادل، ومجموعة من النجوم الفنانين العرب والعالميين.

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#تركي_آل_الشيخ يقوم بكتابة المسلسل

في أول تجاربه يقوم رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ بكتابة مسلسل “الثمانية”، ويخرجه أحمد مدحت.

وكان المخرج #أحمد_مدحت قد التقى بالمستشار تركي آل الشيخ في أمريكا بناء على طلب الأخير، وعرض عليه تفاصيل العمل، حيث أعلن أحمد مدحت عن إعجابه، ودهشته من دقة التفاصيل.

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مسلسل الثمانية من إنتاج شركة رزام

ويقوم بإنتاج مسلسل “الثمانية” شركة “#رزام” Rozam# في أول عمل لها وهي مملوكة للمستشار تركي آل الشيخ، حيث تولى شخصيا ترشيح عدد من النجوم لكل شخصية في المسلسل، وتم اختيار الشخصيات من خلال المناقشات والتعاون بين المخرج احمد مدحت والمستشار آل الشيخ. وقد استغرق الإعداد للمسلسل 7 أشهر كاملة.

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طرح برومو مسلسل الثمانية

وفي إطار الإعلان عن المسلسل، فقد تم طرح البرومو الذي اتسم بالتشويق والإثارة، ومواقف الأكشن، حيث ظهرت فيه مواجهات بالسلاح، ومطاردات شارك فيها آسر ياسين وخالد الصاوي، في مواجهة مجهولين.

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شركة رزام ميديا Rozam تغرد على صفحتها الرسمية

غردت الشركة المنتجة على حسابها على منصة تويتر معلقة على برومو المسلسل، والذي تقرر عرضه بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، على قناة #إم_بي_سي، وقريبا يعرض على منصة #شاهد السعودية.

أعلنت الشركة أن اهتمامها الأول هو جودة المحتوى، وسخاء التنفيذ، ودقة اختيار النجوم والعناصر المنفذة.

أضاف القائمون على الشركة أنهم حريصون على دعم الموهوبين من كل أنحاء العالم.

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وفي الختام وجهت شركة رزام ميديا الشكر لإدارة mbc# وخاصة الشيخ #وليد_إبراهيم، على دعمه لفكرة المسلسل، وحماسه لعرض المسلسل على mbc، كما تم توجيه الشكر للأستاذ #محمد_عبد_المتعال مدير #mbc_مصر.

يذكر أن المخرج أحمد مدحت قد استعان بفريق عالمي محترف في التصوير والموسيقى والخدع البصرية.

كما شارك في المسلسل نجوم من مصر والسعودية، والمغرب والشام، مع بعض النجوم العالميين

مسلسل الثمانية من بطولة آسر ياسين وخالد الصاوي ومحمد علاء وريم مصطفى ومحمد ممدوح وغادة عادل وكوكبة من الفنانين في مصر والسعودية والشام والمغرب العربي، وعدد من النجوم العالميين.

شاهد برومو مسلسل الثمانية

https://www.youtube.com/watch?v=yo4CVd3in3s