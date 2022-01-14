شاهد بالفيديو.. رجل يدعى أنه نبي في دولة عربية وإعلامية تؤمن به وتروج له “هنيئاً لنا”

حالة من الجدل والسخرية عمّت مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد ظهور رجل يدعي أنه نبي، والأغرب من ذلك أن إعلامية شهيرة قامت بالترويج له عبر مقطع فيديو تحاول فيه إقناع الجمهور بأنه نبي، وما بين الحين والأخر يظهر أحد الأشخاص على وسائل التواصل والذي يدعي أنه نبي أو أنه المهدي المنتظر أو أنه المسيخ الدجال.

رجل يدعي أنه نبي في لبنان وإعلامية تروج له

وهذا الرجل أو الشاب الذي ادعى النبوة يدعى نشأت مجد النور، وكانت الإعلامية والمتنبئة الفلكية اللبنانية كارمن شماس هي من أثارت الجدل بعد التعريف بهذا الشخص المدعي للنبوة، وظهرت كارمن بمقدمة بلاغية وتغالي بشكل شديد في الرجل الذي قال بأنه مرسل من السماء، وصدقته قائلة “هنيئاً لنا بظهور النبي على أرضنا”.

شو صاير ب #كارمن_شماس ؟ هل فعلا مقتنعة بالكلام يللي عم تقوله؟ هل تعرضت لغسيل دماغ ام هاي حالة مرضية ؟ وهيدا المشعوذ يللي معها … المصيبة إنه في ناس مصدقة وواقعة تحت سيطرته. https://t.co/k0a4LCjMvz — rania barghout (@raniabarghout) January 10, 2022

وقال أحد النشطاء معلقاً على المقطع المرفق بالخبر، أن الإعلامية كارمن شماس يبدو أنه تم إجراء غسيل مخ لها، أو أنها تعاني من مرض أثر عليها، وجاء هذا الرد على كارمن التي أشارت إلى اقتناعها بكلام نشأت مجد النور مدعي النبوة، وكما ظهر البعض ممن يسخرون من هذا الفعل، فهناك من يقتنع به.

ولكن يجب على الجميع أن يعرف أنه لا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول “ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شئ عليماً”، ويقول النبي صلى الله عليه في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم “أنا العاقب الذي ليس بعده نبي”.

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