شاهد.. أول ظهور لـ وائل الدحدوح من مصر ورسالته للعالم

أكد البطل الفلسطيني وائل الدحدوح فارس الكلمة الأول مراسل وصحفي قناة الجزيرة في غزة؛ في أول ظهور له بعد وصوله إلى مصر لبداية رحلة علاج مكثفة لما أصابه إثر استهدافه أكثر من مرة من قبل جيش الاحتلال الكيان الصهيوني الإسرائيلي أثناء تأدية عمله كمراسل لقناة الجزيرة ليفضح الكيان الصهيوني والجرائم التي يرتكبها بشكل مأسوي كل يوم في قطاع غزة وسط صمت دولي رهيب أمام هذه الجرائم.

البطل الفلسطيني وائل الدحدوح فارس الكلمة الأول

وائل الدحدوح: إن شاء الله بيعين شعبنا على إنه يحصل على حقوقه بمساعدة الأشقاء في مصر

وأشار فارس الكلمة الأول وائل الدحدوح خلال ظهوره الأول عقب وصوله مصر مع قناة القاهرة الإخبارية قائلًا.. ” الحمد لله على كل حال أولًا ونحن اليوم هذا يعتبر رحلة علاج وإحنا إن شاء الله سبحانه وتعالى يكشف هذه الغمة وتتوقف الحرب وتتوقف المعاناه وإن شاء الله سبحانه وتعالى بيعين شعبنا على إنه يحصل على حقوقه بمساعدة الأشقاء في مصر وفي قطر وفي كل العالم العربي والإسلامي وإن شاء الله نعود إلى رأس عملنا بعد رحلة علاج اليد”.

وائل الدحدوح خلال لقاءه مع قناة القاهرة الإخبارية في أول ظهور له بعد وصوله مصر

وائل الدحدوح: إن شاء الله تنتهي هذه الحروب وهذه الآلام وهذه الأوجاع

وأضاف البطل الفلسطيني وائل الدحدوح خلال لقائه عبر قناة «القاهرة الإخبارية».. “إحنا يعني بنثمن أي جهد بتقوم بيه الشقيقة مصر وطبيعة الحال كمان بقية الدول اللي بيقوموا في دعم حقوق شعبنا هذا شئ أكيد وكما قلت إن شاء الله هذه الجهود كلها تتوجد بعودة الحقوق إلى شعبنا الفلسطيني وتنتهي هذه الحروب وهذه الآلام وهذه الأوجاع”.

الدحدوح: نحن نقوم بواجبنا الأخلاقي والمهني على أكمل وجه

وفي تصريحات صحفية آخرى قال فارس الكلمة الأول مراسل قناة الجزيرة في غزة “وائل الدحدوح”.. “نحن في نهاية المطاف نقوم بواجبنا الأخلاقي والمهني على أكمل وجه، بشكل واضح وشفاف ونزيه، وهذا أمر كفلته كل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية وفقًا لمواثيق الشرف في العمل الصحفي، وهذا الأمر نقوم به بمعزل عن التوصيفات الأخرى”.