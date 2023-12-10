شاهد… أصغر شهيد فلسطيني تم إخراجه من بطن أمه… عمره سبعة أشهر

تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، اليوم السبت، يظهر من خلاله أصغر جنين شهيد في غزة عمره “سبعة أشهر” والذي تم إخراجه من بطن أمه الفلسطينية التي تدعى آسيا عبد الوهاب والتي لقيت مصرعها في قصف صهيوني مساء اليوم.

طبيب يحمل جنين- المصدر: "منصة إكس"

كما أفادت إذاعة الأقصى، أنه قد سقوط شهداء وجرحى بعد أن قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف عمارة سكنية كانت مأوى لعائلة ماضي في منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

⭕️أصغر جنين شهيد في غزة "٧ أشهر" أُخرج من بطن أمه آسيا عبد الوهاب التي ارتقت في قصف صهيوني مساء اليوم pic.twitter.com/XNVMEEj1Rm — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) December 9, 2023

كما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف جوار عمارة التركماني قرب مدخل النصيرات وسط قطاع غزة، وقد أفادت قناة فلسطين اليوم السبت أيضا، بأن قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي قاموا باستهداف مجموعة من النساء الحوامل عند وصولهم لمستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، كما تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في حصار النازحين الذين لجئوا لمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

استمرار المواجهات

و يستمر جيش الاحتلال في حصار مدرسة خليفة شمال قطاع غزة، وقام باعتقال عدد من الشباب الفلسطيني النازحين وأجبروهم على خلع ملابسهم.

ومن ناحية أخرى فقد أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “كتائب القسام”، أنها تخوض اشتباكات ومعارك ضارية مع قوات إسرائيلية في غرب مخيم جباليا، كما قامت كتائب القسام مجددا بقصف مجموعات من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي قامت بالتوغل في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقامت كتائب القسام أيضا بقصف مستوطنة كيبوتس “ماغين”، وقاعدة ” رعيم ” العسكرية بعدة رشقات صاروخية، وفي خلال اليوم الـ 64 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قامت كتائب القسام، اليوم، بالإعلان عن أنها قامت بإيقاع قوتين إسرائيليتين في كمينين وقامت بالإجهاز على أغلب عناصر تلك القوات، وكان ذلك وسط معارك شرسة بعدة محاور بينها خان يونس.

أمريكا تستخدم حق الفيتو

استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) برفض مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وقدمت عدة أسباب لـ رفضها مشروع القرار المصري، منها أنه لم يتضمن أي لغة تدين الهجمات الصاروخية التي تم إطلاقها من جانب الفصائل الفلسطينية على إسرائيل، كما زعمت الولايات المتحدة أن مشروع القرار كان “غير متوازن” ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف إسرائيل الأمنية.

وبعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو في مشروع القرار حدث استياء شديد من الدول العربية والإسلامية، كما انتقدته العديد من الدول الغربية، واتهمت روسيا الولايات المتحدة الأمريكية ب “التواطؤ في الممارسات الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني”.