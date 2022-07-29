تشكيل لجنة عاجلة من أجل حصر أضرار سيول الإمارات، واتخاذ إجراءات فورية لحماية الأرواح والممتلكات

قام مجلس الوزراء الإماراتي بالتوجيه إلى تشكيل لجنة عاجلة برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية وكذلك الجهات المعنية الاتحادية، من أجل العمل على حصر أضرار الأمطار والسيول التي قد شهدتها الإمارات في مناطق عديدة ومتفرقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية في جميع الإمارات في الدولة.

كما وجه المجلس هذه اللجنة بالقيام بوضع تقرير مفصل وشامل عن الأضرار التي لحقت بالبلاد جراء سيول الإمارات، وناشد بالبدء الفوري باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، لحماية الأرواح والممتلكات، وذلك تنسيقا مع الجهات الأمنية والبلديات في جميع إمارات الدولة.

و ناشدت اللجنة جميع المواطنين والمقيمين وخصوصا من يسكنون في المناطق الجبلية أن يحذروا ويتخذوا الحيطة وأن يبتعدوا عن جميع مجاري الأودية والسيول، وأن يقوموا بالإبلاغ الفوري عن أي حوادث بواسطة أرقام الطوارئ وغرف العمليات التي تقع في الجهات الشرطية وفي أجهزة الدفاع المدني، والتي تعمل على طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، للاستجابة لأي طارئ وحرصا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وشددت على أهمية استجابة الأفراد لتوجيهات وإرشادات الجهات المعنية، من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات مع الحفاظ على مرافق البنية التحتية، سائلين الله عز وجل أن يبارك في هذه الأمطار ( الموسمية) وأن يجعلها أمطار خير وبركة ورحمة وأن يحفظ البلاد والعباد.