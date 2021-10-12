سينسكيب الكويت تعرض فيلم فينوم Venom: Let There Be Carnage ابتدأ من الخميس

تعرض سينما سينسكيب الكويت الجزء الثاني من فيلم فينوم بعنوان Venom: Let There Be Carnage ابتدأ من الخميس الموافق 14 من أكتوبر 2021، يأتي الفيلم ضمن سلسلة افلام فينوم الشخصية الشريرة التي ظهرت لأول مرة في افلام سبايدر مان ثم بعد ذلك تم إنتاج سلسلة خاصة بها من جزئين آخرهم الجزء الثاني الذي سيتم عرضه في سينما سينسكيب الكويت الخميس المقبل.

فيلم Venom: Let There Be Carnage في سينسكيب الكويت

يعرض الفيلم على أكبر شاشات سينسكيب بتجربة حصرية متوافرة فقط في سينسكيب بتقنية الليزر على شاشات IMAX 360

الفيلم من بطولة النجوم :

Tom Hardy

Woody Harrelson

Michelle Williams

Naomi Harris

وإخراج Andy Serkis

شاهد ايضا في سينسكيب الكويت صالة 1954

يمكنك أيضا مشاهدة الجزء الجديد من سلسلة افلام جيمس بوند No Time to Die (2021) في صالة 1954 سينيسكيب بالإضافة ل 25 جزء من سلسلة أفلام العميل 007 استمتع بتجربة حصرية بمشاهدة الفيلم الذي تم تصويره خصيصا بكاميرا IMAX الخاصة والتي رفعت رصيد الفيلم في شباك التذاكر في الأسبوع الأول من عرضه إلى 56 مليون دولار محليا و حوالي 313 مليون دولار على مستوى العالم.