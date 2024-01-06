سيرتها الذاتية.. من هي آمنة الضحاك الشامسي وزيرة البيئة الجديدة؟

أعلن صاحب السمو محمد بن راشد حاكم دبي ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء عن تعديلات في وزارة دولة الإمارات وذلك بمشاركة الشيخ محمد بن زايد، وشملت تلك التعديلات تعيين أمن آمنة الضحاك الشامسي وزيرة البيئة الجديدة.

صورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة البيئة- الإمارات اليوم

آمنة الضحاك الشامسي

شغلت آمنة عدد كبير من المناصب الهامة داخل الإمارات قبل تعيينها في وزارة البيئة، حيث تخرجت في المناصب ونجحت نتيجة لكفائتها في الوصول إلى منصب وزيرة البيئة، إذ تتلخص سيرتها الذاتية في:

عضوة مجلس الوزراء الإماراتي ومجلس أمناء جامعة عجمان.

مدرسة مساعدة في الشارقة 2001- 2005.

محاضرة بجامعة الشارقة 2005- 2010.

باحثة مساعدة في جامعة خليفة 2010- 2015.

مديرة إدارة الابتكار في وزارة التربية والتعليم 2015- 2018.

تولت منصب وكيلة مساعدة في وزارة التربية والتعليم من 2016- 2024.

كانت متحدثة رسمية باسم حكومة الإمارات أثناء جائحة كورونا.

حصلت على دكتوراه في عام 2015 من جامعة خليفة في الحاسب وتصميم الروبوتات.

ماجستير في علوم الحاسب بجامعة الشارقة.

دبلومة الابتكار الحكومي من مركز محمد بن راشد.

ونعلن عن تعيين الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة للبيئة وعضواً في مجلس الوزراء .. آمنة من الكوادر الاتحادية المميزة ونتابعها منذ عدة سنوات حيث قادت مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في الحكومة الاتحادية .. لديها مهمة كبيرة في ملف البيئة وتطوير قطاع الزراعة.. وترسيخ… pic.twitter.com/SdlbPk6EaA — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 6, 2024

تعديلات مجلس الوزراء

أعلن صاحب السمو عن تعديلات في عدد من المناصب داخل مجلس الوزراء، وذلك من أجل تجديد المناصب وإتاحة فرصة أكبر للشباب، حيث تسير الإمارات على نهج ثابت من أجل منح الشباب فرصة لقيادة الدولة، ومن بين التعديلات الجديدة الأسماء التالية: