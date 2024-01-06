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سيرتها الذاتية.. من هي آمنة الضحاك الشامسي وزيرة البيئة الجديدة؟

محمد عثمان

أعلن صاحب السمو محمد بن راشد حاكم دبي ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء عن تعديلات في وزارة دولة الإمارات وذلك بمشاركة الشيخ محمد بن زايد، وشملت تلك التعديلات تعيين أمن آمنة الضحاك الشامسي وزيرة البيئة الجديدة.

آمنة الضحاك الشامسي

صورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة البيئة- الإمارات اليوم

آمنة الضحاك الشامسي

شغلت آمنة عدد كبير من المناصب الهامة داخل الإمارات قبل تعيينها في وزارة البيئة، حيث تخرجت في المناصب ونجحت نتيجة لكفائتها في الوصول إلى منصب وزيرة البيئة، إذ تتلخص سيرتها الذاتية في:

  • عضوة مجلس الوزراء الإماراتي ومجلس أمناء جامعة عجمان.
  • مدرسة مساعدة في الشارقة 2001- 2005.
  • محاضرة بجامعة الشارقة 2005- 2010.
  • باحثة مساعدة في جامعة خليفة 2010- 2015.
  • مديرة إدارة الابتكار في وزارة التربية والتعليم 2015- 2018.
  • تولت منصب وكيلة مساعدة في وزارة التربية والتعليم من 2016- 2024.
  • كانت متحدثة رسمية باسم حكومة الإمارات أثناء جائحة كورونا.
  • حصلت على دكتوراه في عام 2015 من جامعة خليفة في الحاسب وتصميم الروبوتات.
  • ماجستير في علوم الحاسب بجامعة الشارقة.
  • دبلومة الابتكار الحكومي من مركز محمد بن راشد.

تعديلات مجلس الوزراء

أعلن صاحب السمو عن تعديلات في عدد من المناصب داخل مجلس الوزراء، وذلك من أجل تجديد المناصب وإتاحة فرصة أكبر للشباب، حيث تسير الإمارات على نهج ثابت من أجل منح الشباب فرصة لقيادة الدولة، ومن بين التعديلات الجديدة الأسماء التالية:

  • الشيخ مكتوم بن محمد /نائباً لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية.
  • سلطان النيادي /وزير دولة للشباب.
  • محمد مبارك المزروعي/وزير دولة لشؤون الدفاع.
  • آمنة الضحاك الشامسي /وزيرة للبيئة.
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عن الكاتب:
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محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.

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